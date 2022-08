La destacada ‘influencer’ ‘Chikybombom La Pantera’ (Lissette Eduardo), que se volvió viral en las redes sociales con su tema ‘Tengo la personalidad’ y su icónica frase ‘Buenas, buenas’, charló con Trome, desde Miami, para contarnos detalles de la segunda temporada del programa ‘Ojos de mujer ’, donde es una de las cuatro presentadoras, que se emitirá este 18 agosto, a las 8 de la noche, por E! Entertainment.

Hola hermosa, ¿qué tal? Estás divina con ese color fucsia

Me encanta.

Se te ve regia y debes estar más que feliz con la nueva temporada de “Ojos de mujer”

La segunda temporada de “Ojos de mujer” llegó para quedarse y tirar todo lo que tenemos por dentro.

Bueno, de eso se trata de que el mundo sepa que nuestra voz se tiene que escuchar

Por favor, es exactamente lo que tratamos de hacer en “Ojos de mujer”: abrirle las puertas, especialmente a las féminas, a las mujeres, para que puedan desahogarse, para que puedan hablar todo lo que llevan por dentro, decir todo lo que les dé la gana desde el amor y desde el respeto.

Eso es muy importante y creo que a veces las mujeres nos olvidamos de eso y nos dejamos de querer.

Sí. Tengo a todas las mujeres colgadas de mi alma, porque a veces por miedo a ser juzgadas, por miedo a ser señaladas no expresamos muchas cosas y no sé por qué. Porque Papá Dios nos dio esta boca para que tú hables, para que te expreses. Entonces “Ojos de mujer” quiere abrirle las puertas a esas mujeres allá afuera para que usted pueda expresarse desde el amor y desde el respeto, sin lastimar a nadie.

Chiky, ahora que estás en esta faceta de tu vida, has tenido que cerrar etapas, cerrar heridas, que te han llevado a ser la mujer que ahora eres, ¿fue difícil?

La vida me ha dado hasta con el cubo del agua. Pero hoy en día miro hacia atrás, porque a veces es bueno mirar atrás, y digo guau cada uno de los procesos por los que he pasado han sido necesarios. Yo le agradezco a Dios por cada uno de esos momentos difíciles en mi vida. Pasé por depresión, pasé hambre, madre soltera que ha sido lo más grande que me pasó en la vida. O sea, la vida me ha dado de lo más duro, pero fue necesario y es el mensaje que quiero enviar. Quizá hay muchas personas pasando por esos momentos difíciles, pero son necesarios. No existe un librito que te diga vas a ser permanentemente feliz, la vida te va a hacer disfrutar, no. Eso lo tenemos nosotros en la mente. Tienes que pasar por el fogón, tienes que caminar sobre vidrio, te va a costar trabajo el poderte convertir en un ser que ignorabas que podías ser.

Exacto, sacar ese yo que tenemos dentro, que es muy valioso. Te hago esta pregunta porque he leído tu caso y en mi país hay mucho feminicidio...

En el mío también. Debe existir algo como no sé, alguna fundación no simplemente para hacer un llamado a los hombres azarosos y desgraciados que están acabando con nosotras, sino que deben educar a la mujer. Hay muchas mujeres que tienen las alas amarradas, que llevan años escuchando a un azaroso diciéndoles; ‘No sirves’. Mujeres, cuiden sus vidas, si las mujeres de Latinoamérica entendieran lo importante, lo poderosas que somos, el feminicidio se habría acabado. No aguanten nada a nadie, crean en ustedes, corran, denuncien. Desde que un hombre te mira mal, sal corriendo. Tienen que huir por tu vida.

‘SOY UNA MADRE MODERNA’

Exacto y los hijos no son una excusa

Los hijos son como una lotería, no se sabe y más en estos tiempos. En los tiempos de mi mamá las mujeres acostumbraban aguantarle muchos maltratos a los hombres por los hijos. Ya no estamos en esos tiempos. A veces tú dedicas todo tu tiempo por un hijo y no sabes cómo te va a salir. Te puede salir hasta malagradecido y si tú no estás bien nada ni nadie a tu alrededor va a estar bien. Primero tú, segundo tú, tercero, cuarto, quinto tú y después lo demás. Te lo digo yo que soy mamá.

También como madres nos toca educar a nuestros hijos con una mentalidad abierta

Yo soy una mamá moderna. Soy madre, pero no esclava. Mi mamá me crío entendiendo que por ser mamá tienes que paralizar tu vida, dedicar tu vida a un hijo y yo no soy así. Soy una madre moderna y estoy criando al hombre de mis sueños para cualquier niña de ahí afuera que vaya a ser novia de mi hijo no pase trabajo. Él va a saber lavar, planchar, cocinar y hacer todo lo que hacemos en la casa las mujeres, mi hijo lo va a saber hacer porque todo empieza en el hogar y en Latinoamérica la mujer le quita responsabilidad al hombre porque es hombre. Tú comes, cagas, haces lo mismo que hago yo.

'Chikybombom' pide a las mujeres que son maltratadas, denunciar para acabar con el feminicidio

Es cierto. Chiky yo te veo tan bonita, tan hermosa, tan segura...

Hoy amanecí así, cómo rozagante, emocionada, feliz.

Hasta tu físico cambió un montón. Te he visto con el cabello largo, ahora te veo más fitness...

Es que e quite el mondongo. Me hice una manga gástrica y por eso estoy así diferente, suculenta, rica y sabrosa.

¿Cuándo vienes a Perú?

Voy muy pronto a Perú, pero necesito que mi familia cibernética de Perú nos e pierda “Ojos de mujer”, estreno mundial 18 de agosto, por E! Entertaiment.

Gracias por este cariño y por estos minutos

Bendiciones para todo el Perú.

