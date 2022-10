La ‘Chilindrina Huachana’ continúa siendo un éxito en redes sociales y ya alcanzó la fama, luego de anunciar su primer show en España. La información se hizo viral en cuestión de minutos. Conoce más sobre su espectáculo al otro lado del mundo.

Durante la tarde del 11 de octubre, la cuenta de La Calle Ocho-Madrid comunicó que se celebraría la Sesión Latin de este domingo 16 de octubre a las 6:00 p.m. (Horario de España). Además, colocaron a ‘El show de la Chilindrina Makumbera’ como artista invitado, sorprendiendo a más de uno.

Este evento estará acompañado de bebidas y comida como sangría y ‘pollada perucha’, al igual que la música electrónica con DJ Michel y Jeysoon.

Cartel de la 'Chilindrina Huachana' en España. (Foto: Facebook)

‘Chilindrina huachana’ en pie de guerra con la ‘Chili de Chepén’

Alex Brandon, o más conocido como la ‘Chilindrina Huachana’ está en una pelea con Arath Terrones o la ‘Chili Chepén’, quien estaría robando su identidad. “Yo fui el primero en ser la Chilindrina y después salió ese ‘retaco’ de Chepén, que se está haciendo pasar por mí”, señaló la de Huacho.

La de Chepén no se quedó callada y contestó. “Yo no me hago pasar por ti (...) Quiero aclarar que si a mi me pagan es por mi personalidad (...) Quiero decirte que, así como dices que tu familia está orgullosa, mi familia también y una opinión personal es que todos buscamos la forma de salir adelante y si nos dan la oportunidad de generar dinero, lo vamos a aprovechar”, indicó.

