¡No lo veas María Antioneta! Fabio Agostini recibió la visita de la popular ‘Chilindrina huachana’ y aprovechó los minutos que tuvieron para invitarlo a comer y grabar divertidos y polémicos TikToks con el influencer.

En uno de los videos se ve cómo el chico reality recibe con agrado la visita del querido personaje y lo graba mientras degusta un pollo a la brasa en su sala. En el segundo se puede ver como Agostini le hace una ‘atrevida’ propuesta.

“Yo quiero hacerte una pregunta Chilindrina, ¿A qué has venido hoy?”, a lo que la ‘Chilindrina de Huacho’ responde: “He venido a que me pongan la cuarta dosis”.

“La cuarta dosis, ¿te has portado bien o te has portado mal? Te voy a poner doble vacuna porque has sido una niña mala” , expresa el popular ‘Lord’ Agostini.

No hay duda de que este video podría indignar a María Antonieta de las Nieves, quien no está de acuerdo con la caracterización del influencer, ya que cree que deforma al personaje.

Fabio Agostini y la ‘Chili huachana’

TROME - Fabio Agostini y la Chili de Huacho. VIDEO: TikTok

TE PUEDE INTERESAR: