QUÉ FUERTE. La ‘Chilindrina Huachana’, el popular personaje que se volvió viral en TikTok, la estaría pasando mal por su manager. El animador de fiestas llamado Alex Brandon, joven nacido en la ciudad de Huacho, continúa haciendo crecer su popularidad, sin embargo, su propio representante lo estaría estafando.

En las imágenes que se ha viralizado en redes sociales, se observa que el manager del artista no quiere brindar el número de contratos y tampoco le deja subir al vehículo. Incluso, la misma ‘Chlindrina de Huacho’ desconoce las cláusulas de sus contratos.

“ ¿Tú sabes cuánto te están pagando? ”, le consultaron, sin embargo, la ‘Chilindrina’ lo desconocía. “ No sé nada, él es el que está cobrando todo. No, yo no sé ni cuánto me está dando ”, acotó

TIKTOKER PIDE AYUDA PARA LA CHILINDRINA

En los videos compartidos en Tiktok, la usuaria pidió ayuda para que la ‘Chilindrina Huachana’ reciba asesoramiento y no se deje engañar por quien sería su manager.

Alex Brandon es un joven que se caracteriza el popular personaje del Chavo del 8 y se ha convertido en todo un éxito al ser imagen de diversos productos y en presentaciones en discotecas.