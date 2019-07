Esta es la razón por la que La Chilindrina' no asistió al funeral de Chespirito

"Lo peor que me ha pasado", fue como calificó María Antonieta de las Nieves 'La Chilindrina', el no haber estado presente en el funeral de Roberto Gomez Bolaños 'Chespirito'. Durante El Valor de la Verdad, la recordada amiga del 'Chavo del 8' contó por primera vez lo que ocurrió.

Según contó, ella recibió la noticia durante una función de circo. "Salgo llorando de la función y me dicen: 'Te habla tu amiga de Perú para ver qué sientes' Y yo digo: ¿Qué quieres que sienta? Un dolor terrible' y me dice ¿Qué le vas a desear a Florinda?' 'Pues que se ligue a otro'"

La conversación que tuvo fue para el programa de Magaly Medina, quien según su propia declaración, no la conocía ni sabía quién era. Pero no todo quedó ahí. Según la Chilindrina, Laura Bozzo también empezó a criticarla y llamarla 'ingrata'.

Sin embargo, la razón principal por la que no asistió al funeral fue porque no quería tener un mal momento por si se cruzaba con Florinda Meza o con personal de Televisa. La Chilindrina siempre creyó podrían evitarle el ingreso.

María Antonieta de las Nieves indicó que ella ya había hablado con las hijas de Chespirito cuando él ya se encontraba enfermo y les había anunciado que no asistiría.

“No iba a acudir al funeral y sabía porque no iba a ir. Yo ya había hablado con las hijas de "Chespirito" que no iba a ir porque no iba a aceptar que alguien de más lugar me haga la grosería de no dejarme estar ahí”, comentó “La Chilindrina”.