Debuta en Latina. El popular Chino Risas grabó un deportivo spot para el nuevo programa de los ‘Cómics ambulantes’ que prepara Latina. En el video se ve al comediante ingresando al canal de San Felipe.

El 23 de febrero se reveló que uno de los primeros famosos en firmar un contrato con la cadena de televisión fue el conocido Cachay. Él expresó su alegría por el regreso de los cómicos ambulante, algo que había estado pidiendo durante mucho tiempo.

“Estoy muy feliz porque regresa el programa de ‘Los cómicos ambulantes’, era algo que venía insistiendo que se dé desde hace mucho tiempo, al primero que han llamado es a mí, ya estamos encaminados con el proyecto, pero no solo estaré yo”, reveló.

El Chino Risas graba avance de los ‘Cómicos ambulantes’

La cuenta de Facebook oficial de Latina compartió un video en el que se ve al talentoso Chino Risas llegando a las instalaciones del canal, pero es detenido por los guardias de seguridad. Sin embargo, Chino mostró su credencial, lo que confirmó que se ha unido al canal como nuevo artista exclusivo.

El gerente de contenidos de Latina, Luis Guillermo Camacho, habló en defensa del nuevo programa de los cómicos ambulantes. Según él, la cadena televisiva busca crear contenido que no destruya a las familias, donde no se critique la apariencia física de las personas.

“Es un canal que no quiere destruir familias, donde no se critica si tienes mayor o menor peso, si te pusiste algo más en el cachete, eso no. Acá tenemos televisión limpia, sana, hacemos entretenimiento positivo”, indicó el ejecutivo.{

Chino Risas en Latina. Video: Latina

