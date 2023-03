El ‘Chino risas’, Alci Clyde y sus compañeros cómicos ambulantes están entusiasmados porque la primera semana de abril debutan, por Latina, con el programa ‘Jirón del humor’. Además, contó que esta aparición en la pantalla chica lo llena de alegría porque el público podrá ver la ‘evolución’ de los artistas de la calle, que como él han paseado su arte por Europa donde un fan le regaló 500 euros y un reloj de 300.

“La promoción salió a las 8 de la noche (ayer), estamos muy contentos y entusiasmados, con ganas de hacer las cosas bien y entretener al público que siempre nos ha respaldado en la calle y las redes sociales”, dijo.

Están Cachay, tú, el ‘Pato’ Ovalle, Jhonny Carpincho, Cara de Chancho y más.

Sí, gente con experiencia, gente que admiro y sigo admirando, por lo profesionales que son y los nuevos valores que tienen gran chispa.

O sea, los antiguos y los modernos se han fusionado…

Algo así, pero con la ‘química’ popular, todos somos una sola fuerza.

¿Y se han adaptado fácilmente? Porque una cosa es el humor en la calle y otra en un set...

Sí. Lo que pasa es que nos ha ayudado bastante que hemos grabando para nuestro canal de YouTube, haciendo sketchs con público.

Hubo un momento en que el actor Christian Ysla, apoyó a los cómicos de la calle, los preparó, les dio pautas. ¿Estuviste en ese grupo?

Sí, claro. Estuve con Christian Ysla, creo que fue hace 5 o 6 años atrás, cuando la Municipalidad de Lima, para dar los permisos, nos exigió tener unas clases de teatro. Y el profe Ysla, aparte de ser un buen profesor, se volvió primero nuestro pata, era un compañero más y nos enseñó bastante.

¿Los cómicos de la calle han evolucionado?

Claro que sí, todo cambia, todo tiene una evolución. Todo es diferente, los tiempos cambian y nosotros ya tenemos un espejo de antes y ahora queremos hacer las cosas de otra manera, demostrar a las familias que podemos hacer un buen producto siendo del pueblo y queremos que lo vean en el programa.

'Chino Risas' nos cuenta detalles del regreso de los 'Cómicos ambulantes' (Foto: Trome)

Tienes tu propio elenco, el elenco del Chino Risas, ¿te has presentado en el Perú y el extranjero?

Sí, hemos estado en casi en todo el Perú, también hemos viajado a Europa, hay mucho peruano por allá y la gente te regala de todo, plata, cadenas, relojes, etc.

¿Qué es lo más caro que te han regalado?

Me regalaron 500 euros en un día. Fue en un show en Firenze (Florencia- Italia), estaba esperando mi turno. Justo en el camerino donde estaba había como un callejoncito que cruzaba para el baño y había una persona en la puerta cuidando el camerino. En eso pasa un señor y me ve, pero no podía entrar porque la seguridad estaba en la puerta y me llama ‘Chino, Chino, un ratito por favor’. Entonces le digo al de seguridad, que era italiano, alto, guapo, ojos verdes (ríe), que lo deje pasar. El ‘paisa’ vino, me abrazo, me contó su historia, cómo había llegado a Europa y al final me dio 30 euros. A los 15 minutos volvió me regaló su reloj de 300 euros y volvió a contarme su historia, pero esta vez ya lloraba en mi hombro, él no podía regresar a Perú por sus papeles, tenía años por allá. Así se la pasó por buen rato y cada vez que se acercaba me regalaba 30, 50, 100 euros, en total sumaron 500 euros más el reloj de 300. No me lo pongo, está ahí guardadito como recuerdo de un pasiano, que como yo y muchos la hemos sufrido para salir adelante.