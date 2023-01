Piensa en alejarse de los ruedos. Alcy Nivim Pacheco, conocido en el mundo artístico como el ‘Chino Risas’, fue entrevistado por Koki Santa Cruz para su canal de YouTube, en donde reveló que planea retirarse.

Durante la conversación, el comediante indicó que nadie lo había sacado de la alameda Chabuca Granda y que aún pertenece a la Asociación de Cómicos (Acuin).

“La gente me pide que baje a trabajar a la Chabuca, y a veces no se puede, no bajo porque tengo trabajo y una agenda ocupada, yo sigo siendo socio de la Acuin, no me he enterado de lo contario (risas) ”, expresó el actor cómico.

Cuando le preguntaron sobre su situación laboral en el año 2022, el Chino comentó que está pensando en el retiro, ya que no le está yendo como espera.

“Mi año (2022) fue regular, hice algunos proyectos. Hice temporada de circo, estuve con miedo de no hacerlo porque se invierte un dinero. Hice mi gira (a provincias) y trabajé con el elenco, me fue regular, espero 2024 y 2025 sea mi año o el último año y cuelgue los chimpunes, uno no sabe qué pueda pasar ”.

