Con nostalgia y sentimientos encontrados, los conductores del emblemático programa radial ‘El Chino y Adolfo’ de Studio 92 le dirán adiós a las cabinas radiales este viernes tras 20 años ininterrumpidos. La noticia fue comunicada por los mismos locutores, quienes no evitaron sentirse tristes con la noticia.

"El Chino y yo tenemos que decirle adiós, tenemos que cerrar un capítulo con la que siempre será nuestra casa. No podíamos ocultarlo. Fue una etapa de 20 años interrumpido, pero el ciclo se cierra el viernes 13″, dijo Adolfo Bolívar en vivo.

Mientras que el ‘Chino’ Eduardo Toguchi también se mostró triste, pero aseguró que se sentía satisfecho por su programa radial. “Tengo un nudo en la garganta y estoy emocionado por todos estos años. Nunca me imaginé que iba a estar tanto tiempo frente a un micrófono y hablarles a ustedes, ‘chulls’”.

Agregó que ellos solo querían alegrarlos “y funcionó”. "Muchos también se inspiraron en nosotros y por eso salieron varios programas”, expresó, “Para nosotros no es fácil decirle adiós a Studio 92”.

La noticia inmediatamente fue tendencia en redes sociales y sus oyentes lamentaron que ya no siga el programa que en los último 20 años los ha acompañado de 5:00 a 8:00 p.m.

“La ptmr no ahora q voy a escuchar d 5 a 8 =(”; “nooooo😭😭😭 el mejor programa siempre me hacen reir”; “😭 noooooo cuando encendía la radio a estas horas sabía que ustds estaban ahí x que si el programa es buenísimo”; “Y pensar que gracias a ustedes mis noches no fueron tan solitarias gracias por sacarme mas de una risa gracias se les extrañara mucho mil y un gracias por todo chull’s por siempre 💪😎😎”; “Ahora q voy hacer sin ustedes”; fueron algunos de los mensajes que los usuarios pusieron en las redes sociales de los conductores.

El Chino y Adolfo se despiden de Studio 92