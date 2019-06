"'Chiquito' Flores es un hombre con problemas de ira y me alegra que no haya ganado el dinero", dijo Mónica Cabrejos.

Por: Deyanira Bautista



Mónica Cabrejos celebró que Juan ‘Chiquito’ Flores no haya ganado dinero en ‘El valor de la verdad’, tras contar que agredió a tres mujeres y que le dejaba marcas en el cuerpo a su expareja, Nataly, por celos.



“No he visto el programa, pero he leído algunas preguntas y respuestas. Puedo decir que (‘Chiquito’) es un hombre con problemas de ira y me alegra que no haya ganado el dinero (premio)”, sostuvo Mónica Cabrejos, quien también comentó que conocer la personalidad de un agresor es válido, pues puede ayudar a que otros no lo hagan.



Tú que eres psicóloga, ¿crees que un agresor cambia?

Mejora, toma conciencia, pero es un largo proceso y con medicación psiquiátrica, quizá le ayude.