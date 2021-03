INDIGNADO. Así se mostró la mañana de este sábado Choca Mandros, al comentar la difusión de los videos íntimos de Pierina Carcelén y de su excompañera del programa ‘Estás en Todas’, Sheyla Rojas. En ese sentido, aclaró que se trata de un delito y pidió ser más empáticos.

“Que tú pases un video íntimo es un delito, y lo digo por la cantidad de mujeres y por cualquier persona que tiene derecho a su privacidad. Si quieren grabarse con su pareja, lo pueden hacer, pero nadie tiene el derecho de hacer lo que están haciendo, en este caso con Pierina, y no solo con ella y lo hablo ahora porque se han filtrado videos de Sheyla Rojas, que ha sido mi compañera por varios años, la verdad que no me parece justo”, dijo molesto.

Asimismo, aclaró que uno puede o no estar de acuerdo con el proceder de la rubia, duramente criticada por viajar a México y dejar a su hijo Antoñito al cuidado de su padre Antonio Pavón, pero eso no abre la posibilidad de viralizar su material privado.

“Si te gusta su vida o no te gusta ese es un problema muy aparte al que tú estás haciendo al filtrar, en esos grupitos de patas, estás faltando a la ley, estás haciendo algo indignante”, dijo Choca Mandros muy molesto por la situación.

“Ojalá esto no le pase a tu mamá, a tu hermana, a tu hija, porque esto no lo están haciendo solo con personas públicas, sino con personas que no son conocidas y que esas imágenes lleguen al colegio, a la universidad...”, agregó.

Finalmente, aconsejó que si te llegan los videos íntimos de Pierina Carcelén Sheyla Rojas, los borres y les digas a las personas que los envías que no los manden. “Seamos un poco más empáticos, no seas desgraciado y piensa en las familias que esas personas, que si se grabaron es su problema, su vida, pero tú no puedes estar difundiéndolo. Haz algo por ti, conviértete en gente y evita estar mandando o reenviando videos de la vida privada de personas que ni siquiera conoces”, finalizó.

