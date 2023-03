Jaime “Choca” Mandros tiene planes de continuar su crecimiento tanto personal como profesional, y para ello viajará a España para estudiar un máster en Gestión y Comunicación en Turismo Gastronómico en el Basque Culinary Center, una institución altamente reconocida.

Una vez que regrese, planea utilizar todo el conocimiento adquirido en nuevos proyectos televisivos que tiene programados en América TV y Canal N.

Durante una conferencia de prensa, el presentador y productor aclaró que no abandonará la televisión, sino que trabajará desde casa, conectándose los sábados para participar en el programa “Estás en todas”.

“Este 2023 cumplo 20 años en América TV, así que le pedí una licencia al canal, quienes me dieron el apoyo, porque es un sueño que quiero cumplir, pero estaré conectado en una especie de teletrabajo. No me retiro de la televisión porque regreso, pero por ahora me tomo un respiro. Ya regresaré presencial con más conocimiento ”, dijo.

‘ Choca ’ Mandros no descarta entrevistar a Magaly Medina

Choca también afirmó que la entrevista es su verdadera pasión y que no descarta a ningún personaje, incluyendo a Magaly Medina: “No tengo problemas de entrevistar a cualquier persona, es delicioso sacar información a personas que te agradan o a las que no”,

Choca también mencionó que no presta atención a las críticas de la periodista de espectáculos ni de aquellos que piensan que su presencia en distintos espacios satura la televisión.

“Siempre me ha encantado trabajar. Entiendo que hay cosas que a uno le puede molestar, pero allá uno tiene la potestad de responder o no . Si uno decide estar en pantallas sabe que se expone a todo tipo de comentario verdadero o falsos. Y si he estado en muchos programas, eso es una percepción, pero sí he aceptado muchos retos”, acotó.

¡No lo creían! Revelan varias fotos de Jaime 'Choca' Mandros cuando estaba en su etapa escolar. En las imágenes se ven a un pequeño 'Choquita' en primaria y cuando 'Choca' fue de contextura delgada. (Fuente: América TV)