Choca Mandros a ¿Peluchín?: "Uno puede defender su producto, pero no debe atacar a las personas"

Jaime Mandros, ‘Choca’, productor y conductor de ‘+Espectáculos’, restó importancia a las críticas de Rodrigo González contra Sheyla Rojas, y resaltó la preferencia del público, porque siguen liderando el difícil horario de la 1 de la tarde.



“Uno puede defender su producto, pero no debe atacar a las personas, ese tipo de comentarios no los veo. Uno se defiende con su trabajo, esa es tu mejor carta de presentación, y hoy por hoy nos toca ser líderes del horario, así es la ‘tele’, todo es cíclico, así que aprovechamos el momento”, indicó ‘Choca’ Mandros.



El último lunes, ‘+Espectáculos’ registró 7,9 puntos de rating, ante los 4,5 de ‘Válgame Dios’, conducido por Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre.



“Nos está yendo bien, la gente ha respondido, estamos liderando el horario divirtiéndonos, como lo hacemos los sábados y eso lo capta el público. Recordamos muchas cosas, nos reímos y la gente lo hace en su casa, no hay mala onda”, dijo.



Asimismo, ‘Choca’ Mandros contó que en febrero regresa ‘Estás en todas’ con una escenografía renovada y que Natalie Vértiz se encuentra de vacaciones, y que definirá su permanencia en América en los próximos días, pues se especula que es el nuevo ‘jale’ de Latina.



“Mucho se ha comentado sobre Natalie, pero ella está de vacaciones y son varias las figuras que aún no han renovado contrato”, manifestó.



Por otro lado, Rodrigo González volvió a utilizar sus redes sociales para criticar a Sheyla Rojas, y afirmó que la rubia puede ‘meterse tranquila a las piscinas’, porque ‘no corre el riesgo con las amebas comecerebros’.