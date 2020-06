El presentador de “Estás en todas”, ‘Choca’ Mandros decidió responder a Rodrigo González, luego que este afirmara que Mandros se eligió a si mismo para conducir un programa.

En una entrevista al Diario Ojo hace unas semanas, Mandros afirmó que no seguía al popular “Peluchín” en sus redes sociales. Hecho que despertó opiniones por parte de González. “Este se cree importante y no tiene recursos, ni vocabulario para estar en televisión", alegó.

"Como es el productor que elige quiénes están delante de cámaras, se elige solo; de lo contrario, seguiría igual que la ‘Chusca’ (en referencia a Cathy Sáenz) detrás de cámaras, de donde nunca debieron salir”, señaló el expresentador de Latina.

Es así que Jaime Mandros comentó que no vio los comentarios que González dio, pero respetaba lo que piensa. “Si el señor tiene esa opinión de mí, me da pena porque no me conoce. Yo seguiré trabajando porque hay gente que le gusta lo que hago, por eso me mantengo aún en televisión”, afirmó.

Asimismo, el compañero de Sheyla Rojas aseguró que no es él quien elige a quienes salen en las pantallas. “No decido quién va en un programa y menos a quién hay que sacar”, aseguró al citado medio.

Finalmente, Mandros afirmó que no tiene nada más que opinar del influencer. “Hago mi trabajo y me gusta”, concluyó.

