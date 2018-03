‘Choca’ Mandros revela que por poco se vuelve sacerdote [VIDEO y FOTOS]

‘Yo pude haber sido cura’, reveló Jaime ‘Choca’ Mandros, quien desde niño y parte de su carrera universitaria fue catequista de su parroquia, incluso contó que recibió la invitación para prepararse en el Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, donde se forman los futuros sacerdotes, pero se dio cuenta de que no era su vocación.



“Cuando hago la confirmación (en 3O de secundaria) me hice catequista. Estaba bien metido en el tema parroquial, tanto así que cuando hago el test vocacional me sale para cura. Era el coordinador pastoral de todo mi colegio. El párroco me tenía como su mano derecha para todas las actividades de la iglesia, en la Semana Santa”, añadió ‘Choca’ Mandros.



¿Vivías de manera especial la Semana Santa?

Sí, recién de grande he comenzado a bajar (las revoluciones). De chico me sabía casi la Biblia, ya estando en la universidad seguía metido en la parroquia hasta el segundo año.

Jaime 'Choca' Mandros

¿Qué pasó?

Me mandan la invitación para formar parte de estas charlas para seminaristas, en el Seminario de Santo Toribio, y es ahí donde dije: No, aguanta, todo bien con la Iglesia, soy católico, pero no me veía con vocación para cura. Lo mío iba por otra parte, por las comunicaciones.



Aún recorres las 7 iglesias

Con mis papás, hasta hace 4 años recorríamos las 7 iglesias. Los últimos años para mí han sido un poco de descanso, pero igual rezo, no me alejo de Dios y el Domingo de Resurrección, trato de ir a la iglesia.



¿Qué mensaje darías a la gente por Semana Santa?

Creo que cada uno tiene que hacer un mea culpa. Hay que reconocer lo que Dios hizo por nosotros, no hay que acordarse de él solo cuando lo necesitas. Hay que agradecerle por tantas cosas y pedirle que nos haga mejores personas.