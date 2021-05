En la edición del último sábado de “El artista del año”, Jaime ‘Choca’ Mandros fue presentado como el nuevo coconductor en reemplazo del animador Aldo Díaz, más conocido como ‘Apoteósico’, quien fue retirado del reality de canto y baile luego que se difundieran unos chats en los que hablaba mal de la conductora de TV y la tildó de ‘desleal’.

“Esta noche, una vez más, aceptaré, porque si Aldo no está, yo sí tengo amigos en la televisión. Ayer le dije (a ‘Choca’) que me acompañe. En él está reposada mi confianza, señoras y señores. Esta noche me acompaña un amigo maravilloso, Jaime ‘Choca’ Mandros”, expresó la presentadora de televisión antes de que ‘Choca’ hiciera su aparición en el set.

‘Choca’ Mandros se mostró muy entusiasmado de pisar la pista de “El artista del año” e incluso se animó a hacer una broma en relación con las declaraciones que hizo Aldo Díaz sobre Gisela Valcárcel, las cuales aparecen en unos chats que difundió “Magaly TV, la firme”.

“Por sí acaso voy a ubicarme en esta zona... Porque acá es donde amasan la fortuna”, manifestó causando la risa de los presentes.

Y es así como ‘Choca’ Mandros asume un nuevo reto frente a la pantalla chica al lado de Gisela Valcárcel. A continuación, hacemos un repaso por la historia de Jaime, quien tiene una gran trayectoria en la TV, la que no empezó precisamente frente a la pantalla chica, sino detrás de ella.

‘Choca’ tiene más de 15 años trabajando en la pantalla chica, y según reveló años atrás en una entrevista, desde antes de que empezara la secundaria tenía claro que lo quería hacer en la vida era trabajar en televisión, pero en la producción pues su pasión siempre fue ver cómo se hace el show para la TV.

“Yo la tenía clarísima desde antes de la secundaria, soy amante de la televisión, soy un adicto a la televisión, siempre he estado muy pegado a ella, yo he madurado viendo televisión. Yo recuerdo, clarísimamente, que cuando de chiquito veía el programa de Gisela decía que quiero ser una esas personas que están detrás de cámaras, a raíz de eso empecé a tomar más atenciones y averigüe qué exigía esa carrera”, comentó.

‘Choca’ se ha desempeñado como reportero, productor, productor ejecutivo, jefe de producción y también conductor de televisión. Otros de los detalles que se conocer sobre sus inicios en la TV es que empezó trabajando en Radio América con Fiorella Rodríguez. También fue asistente de Edith Tapia en los desfiles de moda.

“Yo empecé con la Rodríguez cargando sus ‘tabas’. También con Edith Tapia en los desfiles de modas”, comentó ‘Choca’ en una entrevista en el programa de “El reventonazo de la Chola”.

Sobre su popular apodo, la figura de televisión contó que se lo puso Fiorella Rodríguez. “Yo termino la universidad, y a la única que conocía de la televisión era a Fiorella y la llamé y me jaló a la radio, empecé como practicante. Sale de moda este comercial de los africanos diciendo ‘Choca, choca’ y ahí Fiorella comienza (a llamar así)”, reveló en una entrevista con Mathías Brivio.

La figura de televisión califica su debut frente a la pantalla chica como una ‘chiripa’ (casualidad).

“En realidad, la conducción es algo que vino de ‘chiripa’, en el canal tengo varios años he sido reportero, productor, productor ejecutivo, he tenido distintas chambas detrás de cámaras, pero cuando fui reportero la gente de espectáculo me conocía, entonces el productor me propone hacer ‘Estás en todas’ que solo sería un programa de verano, como algo pequeño, pero luego vino otra temporada con Sheyla Rojas y fue un magacín más producido”, comentó.

Su propia polémica

Si bien ‘Choca’ Mandros termina mayo del 2021 con una nueva responsabilidad, no siempre le ha sonreído la fortuna en cuando a las cámaras. Así, a inicios de año tuvo que pedir disculpas públicas por acudir a una fiesta en un restobar en pleno estado de emergencia.

“Me sancionaron, suspendieron del programa en la semana y no he podido salir a declarar pero sí sentía que ustedes, el público, merecían saber lo que pasó y las disculpas del caso (...) Yo no voy a ser irresponsable con mis compañeros y si tengo la posibilidad de reaccionar lo haré... Yo ya aprendí, de estas experiencias se aprende”, dijo por aquel entonces.

