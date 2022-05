LA RESPALDA. La ‘Chola Chabuca’ tuvo como invitada a Susy Díaz, lo que hizo inevitable que le exprese su apoyo en medio del escándalo que atraviesa su familia por la separación de Florcita Polo y Néstor Villanueva.

Esta semana, Yali, una amiga de Florcita Polo reveló detalles de la relación entre la engreída de Susy Díaz y el cumbiambero. Según la joven, el matrimonio de ambos estaba deteriorado desde hace años.

“Hace más o menos dos años, antes de que inicie la pandemia, Flor llegó hecha un mar de lágrimas y me di cuenta de que Néstor le había aventado una olla, le decía que no servía para nada, le llamaba inútil, inservible, lo primero que se me ocurrió fue decirle ‘busca ayuda en tu mamá’, pero ella por vergüenza no lo hacía”, reveló.

Durante el programa de ‘El Reventonazo de la Chola’, Susy Diaz indicó que quedó horrorizada por todo lo que descubrió.

“(Chola: En estas circunstancias difíciles no estás sola. Esta es una semana difícil para ti) Así es la vida sino la vida no tendría sentido, yo creo que, si uno come y duerme, uno se aburre. Mi hija está fuerte. Hay amigas que salen a hablar, yo he quedado horrorizada, así es la vida”, dijo.

Ernesto Pimentel pide a Néstor Villanueva que recapacite

En otro momento, Ernesto Pimentel señaló que ve en uno de los hijos de Floricita a su propio hijo, por lo que expresó que desea que todo mejore pronto. “A veces yo veo sus rulitos de Adrianito veo a mi hijito, por eso en nombre de ellos y cada niño del Perú, necesitamos padres que se respeten por encina de sus problemas personales”, indicó.

Asimismo, envió un contundente mensaje al cantante. “Un abrazo en nombre de Florcita y mi deseo que Néstor recapacite y que en este encuentro los ganadores sean Estefano y Adrianito”, enfatizó.

