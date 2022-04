La Chola Chabuca, (Ernesto Pimentel), volvió a lucir sus polleras multicolores y a bailar con sus impresionantes zapatos de plataforma, al reencontrarse con la prensa en los estudios de Pachacamac, para anunciar su retorno a ‘El reventonazo de la Chola’ este sábado y también se pronunció sobre ‘Hablando hue...’ censurando a sus conductores por mofarse de las personas con síndrome de Down.

“Durante un tiempo postergué la operación que me hice, hace tres meses, a la cadera y que para mí ha significado como volver a empezar, fue un momento duro, pero aquí estoy al lado de mi equipo de producción que son mi familia. Estoy agradecido con todos “, dijo mientras se movía al ritmo del tema ‘Antahuara’’.

En tus redes sociales publicaste un mensaje muy sentido, cuando grabaste la promoción del programa que anunciaba tu regreso. ¿En algún momento pensaste que ya no volverías, que colgarías las polleras?

Hace un tiempito me pasaron cosas que afectaron mi salud y me preguntaba qué iba a pasar. Tenía el problema de la cadera y otro problemita más, era muy doloroso. El no poder estar en el escenario hizo que piense muchas cosas, pero soy una persona que cree en Dios , que cree en los milagros, en el milagro de despertar todos los días, en el de salir de casa y poder correr y caminar con Gael ( su hijo) y no voy a negar que tiempo atrás pregunté cuánto costaba un cajón, hoy pregunto cuánto cuesta un edificio, un viaje porque cada día es un regalo. Seguramente en su momento ‘La Chabuquita’ quedará en la ficción, pero mientras yo pueda y el público me lo permita, seguiré. Estoy preparado no solo para bailar, sino para volar, pues ya estoy preparando el circo de La Chola para julio en Plaza Norte y en octubre celebraré el ‘quino’ de La Chola, esos son los planes que me arraigan a la vida, lo único que me podía detener es pensar que no lo estoy haciendo bien, pero mientras el público me respalde aquí seguiré.

Chola Chabuca: “Hablando huevad... debe dejar de hacer ‘honor’ a nombre de su programa” (Foto: Carla Chevez)

Ernesto, hace unos días se ha criticado el humor de ‘Hablando huev...’, porque se mofaron de las personas con síndrome de Down, ¿Cómo se puede cambiar esto?

El humor se tiene que renovar, son otros tiempos, hay que dejar de lado el machismo, ser sexistas y regularse uno mismo. Si ustedes revisan el insumo de ‘El Reventonazo de la Chola’ es la música con el humor y nuestro cuestionamiento para hacer las cosas bien, es constante. Por lo otro, creo que la solución está en que ellos entiendan que no deben hacer ‘honor’ al nombre de su programa, no basar su contenido hablando huevad....

AGRADECIDO CON MARIELLA

Pimentel también se pronunció sobre la participación de Mariella Zanetti al frente de su programa durante su ausencia.

“Mariella no solo es mi compañera de trabajo, es mi amiga, hemos hecho muchas giras juntos y estoy contento y agradecido con ella por su apoyo. El compromiso con ella fue por ocho semanas y se quedó diez, más adelante participará en el programa con una nueva secuencia así como la ‘Uchulú'. Para este sábado saldremos con una nueva escenografía, tendrá a la Faraona Marisol como invitada, a Laurita Pacheco y otras figuras del folclore. También al elenco de la telenovela ‘Maricucha’. Regresa el personaje de ‘Michelle como carne’ (Michelle Alexander) para hacer su propia versión de la serie”, detalló.

Sobre la celebración de los 15 años de La Chola Chabuca, dijo que está en la búsqueda de su ‘chambelán’.

“Esa fiesta será en octubre y vamos a buscar un ‘chambelán’ que sea fiel, aunque a estas alturas me conformo con que respire”, afirmó entre risas.