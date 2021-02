Ernesto Pimentel, quien hoy arranca con una nueva temporada de ‘El reventonazo de la chola’, afirmó que no hace su programa con un aparato de audiencia y no se desespera por liderar el rating.

Además, dijo que Claudia Serpa es una chica talentosa y el año pasado había manifestado su deseo de trabajar con la ‘Chola Chabuca’.

“Mi prioridad es hacer un programa que pueda ver toda la familia, seguir entreteniendo al público, ofrecer buena música, sacar risas y en el camino ir escuchando, si hay que mejorar, se mejorará... si hay que cambiar, se hará, ósea yo no doy por sentado nada... el año pasado el público fue muy generoso con su sintonía, pero no nos confiamos y si perdemos nos preparamos para seguir adelante “, aseguró.

No te gusta hablar de cifras del rating, pero el debut de JB en ATV lideró la sintonía ¿Te preocupa?

Yo no hablo de otros, si fuese, lo que diría es que hay espacio para todos y que el público tomará sus decisiones. No me desespera ser número 3, 4, ni 5. Yo voy a ir despacio, mi objetivo será superar cada semana, hacer los dos dígitos que hacemos, eso me preocupa. Si al de costado le va bien, chévere. Nuestro compromiso es, semana a semana, hacer un mejor programa. Y si esta semana no nos va bien, la siguiente nos irá mejor. Yo no hago televisión con un aparatito de audiencia.

Mucho se ha comentado del ‘jale’ de Claudia Serpa, que era parte del elenco de JB.

Claudia, su hermana, todos en algún momento han estado en mi programa. Ella anunció el año pasado, en marzo, que quería trabajar conmigo y, la verdad, me parece una chica linda, talentosa, que canta y yo le doy la bienvenida.

Por último, contó que hoy arrancará con un reality internacional de comediantes en el cual participará ‘Robotín’ y Bárbara Torres, más conocida como ‘Excelsa’.

“‘Robotín’ va a regresar a lo que sabe hacer, que es el humor.... Yo lo que les puedo decir es que ‘El reventonazo’ va seguir teniendo como ingredientes: la música, el humor y sorpresas”, finalizó.