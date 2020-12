El conductor de ‘El reventonazo’, Ernesto Pimentel, manifestó que está contento con el respaldo del público y anunció que su programa sabatino continuará el próximo año.

“Ya se ha planteado mi renovación (con América Televisión), mi contrato vence en enero y me han pedido continuar, así que estamos en conversaciones. Cerramos un gran año, pero sobre todo permitiéndome hacer ayuda social”, dijo.

‘El reventonazo’ lideró en sintonía con 10,7 puntos, superando a ‘El wasap’ con 9,9. ¿Contento con las cifras?

Sí. Vamos bien hace bastantes semanas, ha sido un año de mucho esfuerzo en medio de la pandemia, nos esforzamos en hacer un programa exitoso, así que estoy agradecido con mi público y compañeros.

¿Cómo cierras el año?

Abrazando la vida, la ola a la que me quiero subir no es una de tristezas, sino de nuevos retos. Quiero cosas nuevas para mí, amo mi trabajo, pero no es todo en mi vida.