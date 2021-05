La conocida actriz cómica Susan Cristán, ‘La Puca’ también llamada ‘la Chola Puca’, acusó a su esposo de agredirla físicamente y psicológicamente. Según dijo, su pareja amenazó con quitarle la vida, además, afirmó que en la comisaría de Vitarte no le quisieron aceptar su denuncia.

En declaraciones a RPP, ‘La Chola Puca’ manifestó las graves acusaciones contra su esposo. “Me ha dicho que me va a matar, me va a enterrar en el parque. Son cosas que ya no puedo aguantar”, manifestó con la voz entrecortada.

Susán Cristán también afirmó que incluso fue sacada de su casa a la fuerza. Pero no es todo, a pesar de la delicada denuncia, la actriz cómica afirmó que en la comisaría de Ate Vitarte no quisieron aceptar la denuncia contra su esposo.

“Me dijeron que (mi domicilio) no pertenece a Ate Vitarte, que pertenece a Salamanca. (...) Me trataron todo déspota, querían que le muestre lo que me ha hecho (mi esposo)”, lamentó la artista.

‘LA PUCA’ ENVIÓ MENSAJE A SU HIJO

Tras la denuncia contra su esposo, ‘La Chola Puca’ compartió un emotivo mensaje dedicado a su pequeño hijo en las redes sociales: “Sólo tú me das esa fuerza que necesito”, escribió, además, agradeció todos los mensajes de apoyo de sus seguidores.

Susan Cristán se casó con Pablo Ramírez en febrero del 2019, en una boda al estilo ayacuchano, en un local del distrito de Ate Vitarte.

