La actriz cómica Susan Cristán, más conocida como ‘La Chola Puca’, afirma que ha hecho buena química con el imitador Miguel Moreno, y se divierte en el programa ¿‘Qué ha pasao’?, que se emite en las redes sociales de Trome y se puede visualizar también en YouTube. Asimismo, cuenta que está superando los problemas que ha tenido con el padre de su hijo y se enfoca en su carrera artística.

“Desde hace un tiempo he trabajado con Miguel, nos entendemos mucho, hay química y el programa está creciendo poco a poco. Cada día recibimos muchos buenos comentarios en las redes sociales y se vienen más sorpresas en los próximos días. Yo agradezco mucho tener trabajo, ahora no estoy en televisión, pero me mantengo realizando mis shows privados, felizmente el público no me ha abandonado”, enfatiza ‘La Puca’.

También tenías en mente lanzarte al canto...

Bueno, desde mis inicios en el mundo del arte he cantado, fui parte del primer elenco de ‘Son Tentación’ con Paula Arias; y en mis shows siempre interpreto algunas canciones. Ahora quiero grabar algunos huainitos, pero con un estilo nuevo, algo moderno, con fusión.

¿Y cómo estás anímicamente tras los fuertes problemas que denunciaste sobre el padre de tu hijo?

Lo estoy superando poco a poco, todo es un proceso, pero cada día me siento más fuerte para poder afrontarlos. Pero claro, también hay un proceso judicial que sigue su curso y tengo paciencia hasta que todo se resuelva. Mi hijo es mi fortaleza y trabajo para salir adelante.

DENUNCIÓ AL PADRE DE SU HIJO

Susan Cristán, más conocida como ‘La Puca’, sigue enfrentada con el padre de su hijo. Esta vez, denunció a Pablo Ramírez por violencia familiar en agravio del menor y desobediencia a la autoridad.

Todo comenzó el pasado 2 de julio, cuando el ex de la actriz cómica fue a recoger a su pequeño para cumplir su régimen de visitas. El niño no quiso ir con él y estalló en llanto, pidiéndole a su madre que no lo dejara ir con su papá.

“No quiero que crezca y que diga que no lo dejé ver a su papá, pero si ya está yendo en contra de las emociones de mi hijo... mi hijo puede decir ‘yo lloro y grito y mi mamá no me hace caso”, dijo Susan para las cámaras de Magaly Tv La Firme.

Por su parte, Pablo Ramírez aseguró que su hijo también llora cuando él lo deja con su mamá porque quiere estar con ambos padres. “Él habló muy fuerte y mi hijo se asusta y no quiere ir con él” , explicó ‘La Puca’, quien denunció ese mismo día a su ex por los delitos mencionados.

“Voy a negar los hechos, amo a mi hijo, es el amor de mi vida y no voy a permitir que nadie diga que lo agredo. La señora me amenaza con llamar a la Policía si no me voy, cuando quiero recoger ropa para llevármelo el fin de semana”, se defendió Ramírez.

Finalmente, Susan Cristán aseguró que su ex sigue ejerciendo maltrato psicológico en su contra. “Que pare con esto, no quiero que seamos enemigos, solo quiero tranquilidad, paz”, indicó.

