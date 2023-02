La actriz cómica Susan Cristan, ‘La Puca’, afirmó que sigue solterita, dedicada a su hijo y por ahora no desea volver a enamorarse.

“Me encuentro solterita, muy tranquila en el amor. Estoy dedicada a mi hijo y emprendiendo en varios negocios. No le he cerrado las puertas al amor e imagino que en el futuro llegará la persona correcta a mi vida” , acotó.

Además, cuenta que por ahora no ha recibido propuestas para volver a la televisión o la radio, pero en las redes sociales seguirá divirtiendo al público con ‘La Puca’.

“Creo que voy a compartir contenido en las redes sociales, sobre todo en TikTok, pues es rentable, hasta más que el Onlyfans, ya que hay mucha competencia y aún sigo a dieta, ja, ja”, sostuvo.

LA PUCA DENUNCIÓ A SU EX POR VIOLENCIA

Susan Cristán, más conocida como ‘La Puca’, sigue enfrentada con el padre de su hijo. Esta vez, denunció a Pablo Ramírez por violencia familiar en agravio del menor y desobediencia a la autoridad.

Todo comenzó el pasado 2 de julio, cuando el ex de la actriz cómica fue a recoger a su pequeño para cumplir su régimen de visitas. El niño no quiso ir con él y estalló en llanto, pidiéndole a su madre que no lo dejara ir con su papá.

“No quiero que crezca y que diga que no lo dejé ver a su papá, pero si ya está yendo en contra de las emociones de mi hijo... mi hijo puede decir ‘yo lloro y grito y mi mamá no me hace caso”, dijo Susan para las cámaras de Magaly Tv La Firme.

Por su parte, Pablo Ramírez aseguró que su hijo también llora cuando él lo deja con su mamá porque quiere estar con ambos padres. “Él habló muy fuerte y mi hijo se asusta y no quiere ir con él”, explicó ‘La Puca’, quien denunció ese mismo día a su ex por los delitos mencionados.

“Voy a negar los hechos, amo a mi hijo, es el amor de mi vida y no voy a permitir que nadie diga que lo agredo. La señora me amenaza con llamar a la Policía si no me voy, cuando quiero recoger ropa para llevármelo el fin de semana”, se defendió Ramírez.

Finalmente, Susan Cristán aseguró que su ex sigue ejerciendo maltrato psicológico en su contra. “Que pare con esto, no quiero que seamos enemigos, solo quiero tranquilidad, paz”, indicó.

