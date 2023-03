La popular tiktoker, conocida como Cholita Lu, contó que quedó emocionada con la película ‘Reinas sin corona’ que se encuentra en cartelera en todos los cines nacionales. El querido personaje llegó desde Puno para ver el comentado thriller psicológico dirigido por Gino Tassara, inspirado en casos reales de feminicidio en el Perú y que ha dejado al borde del llanto a las miles de personas que ha ido a verla al cine.

“Esta película es para llegar a esas personas que están en silencio, porque yo he visto casos en mi tierra, escuchaba a mis amigas que siempre dicen ‘por mis hijos estoy aguantando’ y no quieren hablar. El mensaje es que mirando esta película digan: ‘¡Ah, no! Yo puedo denunciar’ y que las mujeres no tengan miedo”, dijo la Cholita Lu quien se conmovió con la historia pues le hizo recordar los casos que viven muchas de sus amigas en su pueblo Desaguadero, ubicado en la frontera de Bolivia y Perú.

Además, añadió que ‘Reinas sin corona’ ha marcado su vida pues fue su primera vez en el cine y espera que la cinta llegue a su tierra.

“Sinceramente es mi primera vez en el cine, yo que vengo de mi tierra, venir acá por primera vez (al cine) y ver una pantalla gigante. En Puno sí hay un pequeño cine-teatro, pero no llegan están películas. Me gustaría que esta cinta llegue allá para que la pueda ver mi gente”, añadió la Tiktoker.

Érika Villalobos: “Es una película muy fuerte”

La actriz Erika Villalobos resaltó que ‘Reinas sin corona’ ayudará a muchas mujeres.

“Es una película muy fuerte, la verdad que en ningún momento te despegas. Es muy impactante y a la vez no te quita la atención. Y lo que es más importante, está basada en hechos reales. Esta película nos sirve para seguir alzando la voz. Ha sido muy emociónate, la película más allá de todo lo que nos ha hecho sufrir y sorprender, tiene que invitarnos a actuar”, resaltó.

Fueron varios los artistas que quedaron conmovidos con la historia protagonizada por Alexandra Graña, Francisca Aronsson y Claudio Calmet, como Raúl Romero, Denis Dibós, Marco Zunino, German Loero, Carlos Cacho, entre otros. También el público en general fue captado saliendo de las salas de cine con lágrimas en los ojos, otros llorando y aplaudiendo la actuación de los actores que formaron parte de “Reinas sin corona”.

Daniela Romo emocionada con estreno de ‘Reinas sin corona’

La actriz y cantante mexicana Daniela Romo llegó a Lima para el avant premier de la película peruana ‘Reinas sin corona’, que protagoniza junto a Alexandra Graña y Francisca Aronsson, y se mostró muy emocionada con el resultado de la cinta, y pidió a todos no ser indiferentes ante la violencia contra la mujer.

“La intención de los actores y actrices es transmitir y llegar a los corazones porque la peor enfermedad es la indiferencia. Tenemos que ser un poco mas empáticos, más activos en hacer que reaccionen, no pueden seguir siendo insensibles”, comentó Daniela, quien encarna a Deifilia, una mujer malvada y sin escrúpulos que no le importa que su hija y nieta sean víctimas de abusos y maltratos con tal de obtener dinero.