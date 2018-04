Gringo Karl sobre su separación de Flor de Huaraz: "Quiero tener hijos" [FOTOS]

‘Mi mayor sueño es tener hijos’ , dijo Carlos Enslin , más conocido como el ‘Gringo Karl’ (36), quien confirmó el fin de su relación con Katty Portella, ‘ Flor de Huaraz ’ (56).

‘La Flor de Huaraz’ contó que la has abandonado...

Bueno, simplemente deseo tener una familia e hijos, cosa que no puedo tener con ella y es la única razón de nuestra separación. Mi mayor deseo es formar una familia con hijos.

¿La abandonaste solo porque no puede tener hijos?

Correcto. Le propuse separarnos, trabajar juntos y ser amigos, pero me dijo: ‘Todo o nada’. Dentro de tres meses cumpliríamos 11 años juntos, el amor aún no se acaba, pero tengo otros sueños en la vida que pesan más.

¿No pensaste en la posibilidad de adoptar un bebé?

No es lo mismo. Deseo tener un hijo de mi sangre. Me dio pena dejarla, porque han sido casi 11 años, es una mujer maravillosa y merece ser feliz.

¿No hay una ‘tercera persona’ en la ruptura?

No existe otra mujer en mi vida.

¿Descartas volver con la ‘Flor de Huaraz’?

Fue muy difícil tomar la decisión, pero es lo mejor, porque sin una familia me siento un hombre incompleto.

¿Es verdad que te llevaste sus pertenencias?

No. El auto lo llevé al mecánico antes de decidir terminar. Cuando lo arreglen, se lo regresaré.

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.