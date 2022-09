El actor Ubaldo Huamán, más conocido como el Cholo Cirilo, dijo que le da vergüenza la pelea entre los cómicos ambulantes y negó que existan mafias, como aseguraron Edwin Aurora y Danny Rosales.

“Hasta donde tengo conocimiento, ellos mismos ante tanta informalidad, irresponsabilidades, generan estos problemas. Los cómicos ambulantes se organizaron y formaron una asociación para trabajar en orden, tienen sus normas y reglas, pero un poco eso no le gusta a Edwin Aurora. Él afirma que no les dan la oportunidad a nuevos valores, como Lucky, pero ese chico ya sale en televisión (‘JB en ATV’), es angurria, tiene oportunidad de trabajo”, contó.

Por eso lo suspendieron a Aurora.

Claro, ahora yo creo que la Alameda ya no es medio donde se difunde arte, es un medio de sobrevivencia donde ya no está el verdadero cómico. Siempre digo que por hambre se pela papas, se vende caramelos, pero por hambre no se hace arte, por eso los cómicos ambulantes se han vuelto sinónimo de groserías, insultos, cochinos, borrachos, porque ellos mismos han vendido esa imagen.

Edwin Aurora y Danny Rosales afirmaron que había mafias que cobraban por los espacios.

Eso es totalmente falso. Hay una asociación que tiene sus normas, y si no te gusta no vas a llamarla mafia. Este señor Danny Rosales, a quien nunca lo he visto en la calle, habla y dice que hay mafias, abre la boca sin pruebas.

Las cosas han cambiado...

Cuando hacía shows en la Plaza San Martín había un respeto por el espacio y de ahí salieron los verdaderos cómicos como Tripita, el Poeta de la calle, el Cholo Peter, Walter ‘Cachito’ Ramírez, quien es de mi generación. En la calle somos poquitos los que tenemos autoridad moral para decir las cosas como son. En esta última generación apareces por ahí o dices ser hijo de un cómico antiguo y de frente a la calle y los papás contentos porque dicen la nueva generación. Yo debería sentirme orgulloso cuando mi hijo sea abogado, ingeniero, y si es actor que sea graduado de una escuela, pero los botan a la calle para que se ganen la vida, no pues.

Crees que ya no hay un respeto por el público.

Así es. Yo a la calle le agradezco bastante y soy testigo de que la calle paga, gracias a la calle tengo mi departamento, tengo lo que tengo. No me he llenado de plata, pero me he preparado para ser actor.

Esta pelea perjudica a todos...

Yo creo que las cosas hay que llevarlas con tino, ahora les parece gracioso porque hacen sus videos y se hacen virales, pero no saben que se están haciendo más daño porque el público no es tonto. Agradezco bastante a la calle porque para mí ha sido un tránsito, no para quedarme cincuenta años haciendo comicidad, humor. El problema de los cómicos ambulantes da vergüenza, ver la pelea entre dos bandos como Edwin Aurora y Mono Pavel, creo que hay malentendidos, pero los trapitos sucios deben lavarse en casa.