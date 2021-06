El actor Ubaldo Huamán, más conocido como el ‘Cholo Cirilo’, cuenta que su sueño de niño fue tener un carrito de metal, pero el dinero en su casa no sobraba y tuvo que ponerle pausa a ese sueño. Pero, apenas empezó a trabajar y tuvo las posibilidades económicas se convirtió en un coleccionista. Ahora tiene más de 80 carritos de metal, de diferentes tamaños, marcas y países.

“Recuerdo que cuando era niño siempre visitaba el santuario del Señor de Huanca, en el Cusco, y en la subida vendían esos carritos de metal que traían de Bolivia, me llamaban la atención y quería tenerlos, pero mi padre no tenía la posibilidad de comprarlos. Creo que ese fue el inicio de estas ganas de coleccionarlos”, contó.

¿Hace cuántos años los coleccionas?

Ya tengo como 35 años de coleccionista.

MIRA : Cholo Cirilo se recursea con caja china por la pandemia

¿Qué recuerdos tienes de niño?

Te cuento que hace 55 años cuando era niño, solo la gente que tenía más dinero podía comprarle estos carritos a sus hijos. Yo iba al barrio a jugar con mis amigos con uno de plástico y cuando tuve la oportunidad, empecé a coleccionarlos

Y actualmente cuántos carritos tienes...

Ahora tengo más de 80 a 90 carros de diferentes tamaños y marcas.

Es tu tesoro...

Tenía muchos más, pero mi hijo cuando era niño destrozó varios. Los pocos que he podido salvar ahí los tengo.

MIRA TAMBIÉN : Cholo Cirilo se cuida del coronavirus

¿Recuerdas el primer carrito que te compraste?

Recuerdo que apareció una colección de carritos de lujo, creo que de ‘El Comercio’, ahí es cuando empecé a comprarlos y coleccionarlos.

Has podido ampliar tu colección con tus viajes a diferentes partes del país y el extranjero.

Sí, cuando me iba de gira los compraba y también me regalaban. Me traje carritos de Alemania, España, Estados Unidos, Italia.

El Cholo Cirilo tiene 90 carritos de metal y dice que son su tesoro

Eres internacional.

También tengo modelos antiguos, como los cubanitos, Lamborghini, Volkswagen, hasta una moto y muchos más.

¿Pudiste cumplir tu sueño de niño?

Sí, y lo hice con esfuerzo. Todo es en base a sacrificio, un toque de suerte y mucha bendición.

Hay algún carro de tu colección que, para ti, tiene un valor sentimental.

En Alemania mi hija me regaló mis tráilers, después cuando viajaba a Estados Unidos me iba la venta de artículos de segunda mano y compraba los carritos de colección. Ahora los cuido como un tesoro.

TE PUEDE INTERESAR :