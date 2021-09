Ubaldo Huamán, más conocido como el ‘Cholo Cirilo’, sigue apostando por el emprendimiento y ahora incursiona en el rubro gastronómico e inaugura su cevichería. Asegura que no es de las personas que se quedan de ‘brazos cruzados’ y todo lo que tiene es gracias al cariño del público.

“El martes abro mi cevichería ‘Wayki’, en las galerías ‘El progreso, y el padrino será el chino Miyashiro. Estamos emprendiendo con fuerza y ya tenemos todos listo para la inauguración del restaurante especializado es pescados y mariscos. A cargo de la cocina está la chef Sandra Lovinski, que es la madre de mis hijos”, señaló.

¿Qué pasó con tu tienda de productos y accesorios electrónicos?

Ya ha empezado a caminar solo, ahora hay que empujar este (la cevichería). Hay que estar reactivándonos y en el negocio de la comida no hay pierde.

Durante la pandemia siempre has estado emprendiendo nuevos negocios.

Yo no soy de aquellos que están de brazos cruzados, esperando el apoyo del gobierno, si me dan bono o no. Sin duda al artista le debo el cariño de la gente y todo lo que tengo. Hasta he podido darles estudios a mis hijos. Mi hija Sasha ya se va a graduar de actriz y pedagoga.

Te va a seguir los pasos...

Ella sí. De repente voy a cumplir uno de mis sueños y sería lindo que, más adelante, me dirija en una obra de teatro o trabaje con ella. Yo me siento orgulloso de mis hijos.

Ya te has reactivado con los shows presenciales.

Sí, ya he hecho algunos eventos. Hace poco estuve de gira por Cajamarca junto al gran Miguelito Barraza.

Cholo Cirilo lanza ‘Más cholos que nunca’

El actor Ubaldo Huamán lanzó su programa ‘Mas cholos que nunca’ que se ha convertido en una ventana para los artistas, nuevos y consagrados, y además cambiará de rubro en los negocios ya que abrirá una cevichería.

“Estoy contento, ya tenemos al aire tres programas, estamos con Koki Santacruz y estamos incluyendo al ‘Cholo Peter’. ‘Más cholos que nunca’ es un programa con sketchs, musicales, entrevistas, salimos por la señal de ‘Sumac TV’ todo los sábados de 11 a 12 del mediodía. Hemos tenido invitados como Martina Portocarrero, Pintura Roja, Pasionaria del Centro, Laurita Pacheco y muchos más”, comentó.

¿Ya está haciendo shows presenciales?

Vamos reactivándonos artísticamente de a poquitos, ya empezamos a tener algunos privaditos con mucho cuidado.

¿Tú ya te vacunaste?

Sí, y con las dos dosis. Ya estoy un poquito más tranquilo, pero hay que seguir cuidándose por esto de la tercera ola.