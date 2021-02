Ubaldo Huamán, más conocido como el ‘Cholo Cirilo’, afirmó que a pesar de que se contagió y superó el coronavirus, sigue cuidándose.

“Esta pandemia no respeta edad, está arrasando con todos. Me dio parálisis como una secuela del virus, por eso ahora me cuido tomando mis preparados y alimentándome bien”, dijo el cómico.

Ha extremado los cuidados.

De toda maneras, siempre uso mi mascarilla y bastante alcohol. Antes cuando llegaba a mi casa oliendo a alcohol, me botaban. Ahora si no huelo a alcohol no entro a mi casa.

Esta nueva cuarentena también lo ha perjudicado económicamente.

Sí, tuve que cerrar mis tiendas en la galerías ‘El Progreso’, ahí tengo todo lo que es accesorios para celulares, computadoras, cámaras fotográficas y, cuando me estaba levantando, vino el encierro.