El actor Ubaldo Huamán, más conocido como el ‘Cholo Cirilo’, contó que vive su Semana Santa en Lima pero conserva sus tradiciones cusqueñas.

“La Semana Santa la paso en casa con mis hijos, pero sin perder las costumbres de mi tierra (Cusco). Allá se prepara como 12 comidas, pero aquí en Lima solo hago 7 u 8 platos como chupe de zapallo, de olluco, camarón, dulces cusqueños, como empanadas, dulce de durazno. No comemos nada de carne”, afirmó.

¿Cómo viven la Semana Santa en el Cusco?

Para nosotros es una fiesta de guardar, no es como en Ayacucho que se meten una borrachera. El lunes se inicia con la salida del Señor de los Temblores y luego sacamos en procesión el Santo Sepulcro, que sale del templo de La Merced. Y los viernes la mayoría de los jóvenes y niños nos escapábamos de los ‘chicotazos’ que nos iban a dar como ayuda a Cristo, por los pecados que se habían juntado todo el año.

Tú has recibido tus ‘chicotazos’...

Unos cuantos, pero después me escapaba. La juventud se avivó, se levanta temprano y se van como haciendo penitencia al Cristo Blanco en el Sacsayhuamán, en caminata para evitar los ‘chicotazos’.

En Cusco son muy creyentes.

Sí, somos muy creyentes. Incluso quiero que mis hijos no pierdan esas costumbres y el viernes (hoy) prepararé los platos típicos de mi tierra.

VENCIÓ AL CORONAVIRUS

De otro lado, el ‘Cholo Cirilo’ contó que venció al coronavirus, una parálisis facial, y ahora se reinventa con la inauguración de su tienda, donde vende accesorios para celulares y computadoras.

“Me agarró el coronavirus como una gripe muy fuerte, pero soy un cholo que come de todo y tengo buenas defensas. Creo que de tanto pensar en el virus me dio una parálisis facial, me duró como tres meses y medio, ya estoy casi recuperado”, contó.

Asimismo. afirmó que debido a esta enfermedad tuvo que postergar muchos de sus proyectos así como una gira por Europa.

“Todo el tiempo de la cuarentena no pude hacer nada. Tuve que cancelar una gira por Europa que iba a realizar en junio y julio por Italia, Bélgica y España. Bueno, Dios sabe porque pasan las cosas de repente me quedaba por allá”, manifestó.

Debido a la prohibición de los shows presenciales por la pandemia, el ‘Cholo Cirilo’ tuvo que reinventarse.

“Siempre he sido muy disciplinado, metódico y decidí invertir mis ahorros en dos stands en las galerías ‘El Progreso’, en la avenida Argentina. Vendo accesorios para celulares, computadoras, cables, micrófonos, de todo. Los tiempos son duros, pero vamos para adelante”, indicó.