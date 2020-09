El actor Ubaldo Huamán, más conocido como el ‘Cholo Cirilo’, venció al coronavirus, una parálisis facial, y ahora se reinventa con la inauguración de su tienda, donde vende accesorios para celulares y computadoras.

“Me agarró el coronavirus como una gripe muy fuerte, pero soy un cholo que come de todo y tengo buenas defensas. Creo que de tanto pensar en el virus me dio una parálisis facial, me duró como tres meses y medio, ya estoy casi recuperado”, contó.

Habrá tenido que postergar sus proyectos artísticos.

Todo el tiempo de la cuarentena no pude hacer nada. Tuve que cancelar una gira por Europa que iba a realizar en junio y julio por Italia, Bélgica y España. Bueno, Dios sabe porque pasan las cosas de repente me quedaba por allá.

Se estuvo recurseando con shows virtuales.

Sí, me llamaron para hacer estos shows, pero los rechacé por la parálisis.

Ahora se ha reinventado.

Siempre he sido muy disciplinado, metódico y decidí invertir mis ahorros en dos stands en las galerías ‘El Progreso’, en la avenida Argentina. Vendo accesorios para celulares, computadoras, cables, micrófonos, de todo. Los tiempos son duros, pero vamos para adelante.