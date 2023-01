El programa “Magaly TV: La Firme” difundió la entrevista completa a Maribel Meza, la mujer con que el exfutbolista Roberto ‘Chorri’ Palacios le fue infiel a su esposa Karla Quintana.

En conversación con una reportera de Magaly Medina, la mujer reveló desde cuándo conoce al deportista: “Yo conozco a Roberto Palacios desde el 2016. A través de las redes sociales me hice amiga de él” .

Además, Maribel Meza contó que ella tuvo su primer encuentro con el ‘Chorri’ desde noviembre de 2022.

“En noviembre del año pasado. Yo viajaba a Lima, pero siempre lo choteaba. Siempre me invitaba y me escribía. Yo le decía ‘oye tal día viajo’ y lo dejaba plantado. Hasta que un día estaba aburrida, no tenía con quien hacer hora, le escribo y él me dijo ‘ya, ¿dónde estás?’ Y ya pues” , contó.

AMANTE FUE INVITADA A LA BODA DEL ‘CHORRI’ PALACIOS

La reportera de “Magaly TV: La Firme” le consultó a Maribel Meza si ella sabía que su amigo Roberto Palacios se iba a casar con Karla Quintana y la mujer sorprendió al decir que fue el propio exfutbolista quien la invitó a su matrimonio

“¿Te quería invitar a la boda?”, fue la pregunta de la periodista. “Sí, él me lo dijo” , respondió la amante.

