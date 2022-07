ÍNTIMOS DETALLES. Roberto ‘Chorri’ Palacios se encuentra envuelto en una polémica de infidelidad a su esposa Karla Quintana, quien pese a un ampay, sigue en salidas con el padre de su hijo. Sin embargo, el programa ‘Amor y Fuego’ entrevistó a la bailarina chiclayana Ruth Medina y reveló algunas confesiones del pelotero.

En un enlace con el magazine de Rodrigo González y Gigi Mitre, la bailarina que fue captada acariciando, besando y bailando al ‘Chorri’ confesó la relación que habría mantenido con el futbolista en clandestino.

“Venía acá a Chiclayo, me hacía sentir bien, hacía un montón de méritos, invitaba a mis hermanas por simplemente verme feliz, nada más. A veces me daba efectivo, anillos, fue un anillo de plata ”, dijo.

Sin embargo, ahí no quedó todo, pues la bailarina reveló que el Chorri se mostraba muy confiado en que su esposa Karla Quintana no iba a separarse de él por cuestiones de dinero.

“ Y yo le decía, ¿vas? Pero la mujer no te va a dejar y me decía ‘¿Cómo no me va a dejar? Si yo le doy estabilidad económica ”, precisó.

TROME | Chiclayana hunde al Chorri Palacios con confesiones

MAGALY SEPULTA A LA ESPOSA DEL ‘CHORRI’ PALACIOS

Magaly Medina se mostró decepcionada de la esposa del ‘Chorri’ Palacios, Karla Quintana, porque apareció junto al pelotero en el cumpleaños de la ex de Josimar, María Fe Saldaña, el último sábado 16 de julio.

“Qué decepción, fue al cumpleaños de María Fe Saldaña y la mayoría de las amigas fueron con sus esposos y la esposa del Chorri, fue con el Chorri. No se tomaron fotos juntos pero estaban en la misma fiesta, compartiendo como una pareja que no había pasado por un ampay ”, acotó la pelirroja.

“Él puede hacer de su vida un carnaval, pero ella se lo permite, la vez pasada fue lo mismo, unas disculpas públicas y lo perdonó... qué poco se quiere esta chica, esta mujer, no sigamos el ejemplo de mujeres que disculpan así, de esa manera tan fácil ”, agregó Magaly Medina indignada.