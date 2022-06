Días después que el programa de Magaly Medina emitiera unas imágenes de Roberto ‘Chorri’ Palacios besando y bailando que una mujer que no es su esposa, el exfutbolista emitió un comunicado para ofrecer disculpas.

A través de su cuenta de Instagram, el expelotero le pidió perdón a su esposa Karla Quintana y a sus hijos por cometer “un error” y no poner “límites” con la desconocida mujer, con quien fue ampayado en una discoteca en Chiclayo.

“ Quiero expresar mis más sinceras disculpas a mi esposa, a mis hijos, a mi familia y a todos mis seguidores por las imágenes emitidas en un programa de televisión en las cuales me vi involucrado”, se lee en el escrito.

Chorri jura que solo fue un beso con la mujer

Asimismo, ‘Chorri’ Palacios dejó en claro que la situación con la otra mujer no pasó a más, por lo que se entiende que solo quedó en un beso en la discoteca.

“Reconozco mi error al no haber establecido claros límites en ese momento . Debo indicar que estuvo mal, pero también aclarar que el asunto no fue a mayores . Reitero mis disculpas y mi compromiso a no verme involucrado más en este tipo de actos”, remarca.

Chorri Palacios y el comunicado por su ampay.