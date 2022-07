LA PASA MUY MAL. Roberto ‘Chorri’ Palacios volvió a fallarle a su esposa Karla Quintana, luego que fuera captado por las cámaras de Magaly Medina saliendo de un hotel con una extraña joven a tempranas horas de la mañana. El futbolista habría sido echado de su hogar, según imágenes de la ‘urraca’.

A través de su cuenta de Instagram, Karla Quintana rompió su silencio y compartió una imagen pidiéndole a Dios que le haga más fuerte debido a los difíciles momentos por los que pasa.

“Buenos días, mi señor, a ti el primero. Señor, gracias por todas tus bendiciones, porque has actuado grandemente en mi vida y me haces feliz porque estás a mi lado en todos los momentos que necesito de tu gracias y no permitas que me desanime”, escribió.

Cabe precisar que en la última edición del programa de Magaly Medina, el ‘Chorri’ fue visto tocando la puerta de su casa, sin sus llaves, lo que dejaría entrever que esta vez su esposa no le perdonó.

“Tú eres mi roca y el castillo donde yo he construido mi vida y todo lo que soy . Gracias por estar siempre a mi lado, aunque vaya por caminos oscuros, nada temo porque tú vas conmigo . Bendícenos con tu infinito amor y misericordia. Feliz y bendecido día”, puntualizó.

Esposa del 'Chorri' Palacios se pronuncia tras ampay.

ESPOSA LE QUITÓ LAS LLAVES DE SU CASA AL ‘CHORRI’

El ‘Chorri’ Palacios parece haberse distanciado de su esposa luego que Magaly Medina lo ampayara siéndole infiel por segunda vez en menos de un mes. Y es que la urraca comentó este jueves que el exfutbolista fue visto en los exteriores de su casa.

“ Él rondaba por los alrededores de su casa como si tuviera temor de ingresar. Por cierto, le han quitado la llave de la casa. Ahora para entrar, tiene que tocar el timbre ”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme a tan solo un día de su escandaloso ampay.