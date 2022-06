Ruth Medina, la joven que fue ampayada en apasionados besos con el Chorri Palacios, rompió su silencio este lunes en Magaly Tv La Firme y desmintió al expelotero, quien aseguró que no la conocía y que lo sembraron para levantar la polémica.

Según la amiga chiclayana del Chorri, se conocen hace cuatro años y él le aseguró que estaba soltero. “Me reclamó porque me había cambiado el número, yo le dije que iba en plan de amistad, para divertirme y pasarla bien. Me dije que ya sabía que tenía esposa y él me dijo que no estaba con ella”, acotó la joven en conversación con la urraca.

Ruth Medina aseguró que Roberto Palacios le decía que no estaba con su esposa por lo que no tenía temor de exponerse con ella en la discoteca y hasta que en un momento se puso ‘calentón’. “Me decía que estaba hermosa, me agarraba la cintura, el trasero, yo le decía que se comporte. El Chorri es bien morboso, es un caballero pero cuando está calentón comienza a agarrar por todas partes y me lo negaba, me decía ‘acá hay bastante gente, cualquiera nos puede ver, nos puede grabar, yo estoy soltero’”, contó.

RUTH MEDINA: NO SOY UNA SEMBRADORA

Finalmente, Ruth Medina aseguró que nunca quiso ‘sembrar’ al Chorri Palacios y que cuando lo vio después de muchos años, ni siquiera tenía su número telefónico. “Yo no vengo con una palana a sembrar a las personas... yo estaba en otra discoteca, le decía que estaba mareada pero él me servía más trago, él no estaba mareado”, acotó.

Ruth Medina aseguró que conoce al Chorri Palacios hace cuatro años y le rejuró que ya no estaba con su esposa.

