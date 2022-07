Las imágenes del segundo ampay del Chorri Palacios en menos de un mes han levantado polémica. Magaly Tv La Firme emitió un informe donde se evidencia que el popular exjugador de fútbol fue captado saliendo de un hotel con una jovencita, para luego reunirse con su esposa.

Los urracos se comunicaron con la mujer del ampay, de nombre Brenda Saldaña, y le consultaron sobre las imágenes. Ella confirmó que se reunió con Roberto Palacios y reveló que él mismo le escribió un día antes de encontrarse en el hotel,

“Lo conozco desde febrero por amigos en común. Lo conocí en una fiesta de ahí nos seguimos contactando, al principio todo era amical, tema de amigos o reuniones en grupo. La verdad no hablamos hace mucho tiempo pero él inició la conversación, me escribió ayer ”, acotó.

Asimismo, confirmó que habían ‘quedado’ en ir a un hotel. “No te puedo decir que normal que esté casado pero qué te puedo decir, si hay imágenes, qué te puedo decir. Exactamente no sé si sigue con ella, yo no he hablado con él de ese tema, tampoco le he preguntado, sucedió y ya , sucedió el poder juntarnos un rato y ya”, indicó Brenda Saldaña para el programa de Magaly Medina.

