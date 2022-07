¿CÓMO? Chorri Palacios reapareció para pedirle disculpas públicas a su familia tras ser ampayado saliendo de un hotel con una joven, esta es la segunda vez que las cámaras de Magaly Tv: La Firme lo captan con una mujer que no es su esposa.

“Voy hacer todo lo posible para que esto cambie (…) Claro no es fácil, pido disculpas a mi familia especialmente”, señaló a Teledeportes.

Sin embargo, el exfutbolista llamó la atención por decir que “le tocó” vivir este momento, cuando la misma joven del ampay aseguró que fue él quien la contactó para verse en el hotel.

“Nunca he estado en escándalos, me tocó vivir este momento. Saben cómo quisiera retroceder el tiempo y que esto no pasara” , explicó.

Asimismo, indicó que “no midió las consecuencias” y que tratará de recuperar a su familia. “Uno no mide las consecuencias, asumo mi responsabilidad y voy a tratar de hacer lo mejor para que esto se borre totalmente y volvamos a ser la familia de siempre”, agregó.

Chorri Palacios pide disculpas a su familia tras segundo ampay, pero dice que le “tocó vivir este momento”

El Chorri Palacios: “Jamás me voy a perdonar”

La semana pasada, el Chorri Palacios también habló con el programa de Magaly Medina y afirmó que esperará a que todo se calme.

“Cometí un error y la estoy pagando no te imaginas cómo. Lo único que quiero es que esto ya se calme... yo no me escondo, asumí mi error, he asumido mi error y ya hablé con mi esposa, con mis hijos y eso para mí es importante”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

Joao Castillo, la historia del primo de Paolo Guerrero que pasó de taxista a integrante de JB en ATV

‘Yuca’ regresó al elenco de JB ¿Será el reemplazo de Joao Castillo?

Robotín comparte imagen de Robotina sacándose ecografía