Tras el ampay por partida doble, Roberto ‘Chorri’ Palacios contó que está llevando terapia de pareja con su esposa Karla Quintana, quien le volvió a perdonar una infidelidad. El expelotero dio estas declaraciones a Cindy Marino, en su programa ‘A Cindy le dicen’.

”Tengo tranquilidad porque gracias a Dios mi esposa, a pesar del enojo y bronca, estamos tratando de sobrellevar este momento. Llevamos terapia con un profesional porque yo se lo he pedido, pues no quiero perder a mi familia . Cometí dos errores (infidelidades) y los asumo, pero estoy seguro de que el tiempo me va a ayudar a borrar todo eso. Voy a intentar recuperar su confianza”, manifestó Palacios.

Asimismo, el exfutbolista aclaró que no volverá a protagonizar un ampay. En esa línea, señaló que muchas personas no le creerán, pues solo criticarán y meterán cizaña.

“Nunca he estado metido en este tipo de problemas porque siempre he tenido una imagen bien cuidada, pero me tocó. Caí en la tentación, no volverá a suceder, errar es humano, me lamento muchísimo y ahora mi prioridad solo será mi familia”, precisó el exfutbolista.

CHORRI: “JAMÁS ME LO VOY A PERDONAR”

El ‘Chorri’ Palacios rompió su silencio luego del segundo ampay que le hizo Magaly Medina en menos de un mes. El popular exfutbolista le respondió a un reportero de la urraca que le preguntó sobre su relación con su esposa luego de su escándalo de infidelidad.

“Cometí un error y la estoy pagando no te imaginas cómo. Lo único que quiero es que esto ya se calme... yo no me escondo, asumí mi error, he asumido mi error y ya hablé con mi esposa, con mis hijos y eso para mí es importante”, acotó Roberto Palacios.