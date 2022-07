AHORA SI LO CUADRARON. El ‘Chorri’ Palacios parece haberse distanciado de su esposa luego que Magaly Medina lo ampayara siéndole infiel por segunda vez en menos de un mes. Y es que la urraca comentó este jueves que el exfutbolista fue visto en los exteriores de su casa.

“Él rondaba por los alrededores de su casa como si tuviera temor de ingresar. Por cierto, le han quitado la llave de la casa. Ahora para entrar, tiene que tocar el timbre”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme a tan solo un día de su escandaloso ampay.

Magaly Medina comentó que vieron a Roberto Palacios rondando su casa con temor a entrar. Su esposa le habría quitado las llaves y ahora tiene que tocar la puerta.

EL CHORRI AMPAYADO POR SEGUNDA VEZ

Roberto ‘Chorri’ Palacios fue ampayado saliendo con una joven misteriosa de un hotel en Miraflores y luego compartió videos celebrando con su esposa, por la noche, como si nada hubiera pasado. Las imágenes fueron difundidas este miércoles en el programa ‘Magaly TeVe: La firme’.

En el ampay se ve como ‘Chorri’ Palacios sale encapuchado del hotel con la joven que responde al nombre de Brenda Saldaña. La joven rompió su silencio y comentó que no le preguntó si seguía casado.

Tras salir del hotel, el ‘Chorri’ Palacios llevó a su acompañante a comprar a la Cachina. En el video se ve como ambos caminan por las galerías de distintos centros comerciales sin temor a que los vean juntos.

Luego de esto, volvió a su hogar y fui recibido por su esposa. El programa de espectáculos también lo captó jugando con sus hijos y luego, el exfutbolista publicó videos con su esposa en una reunión.

HABLA JOVEN DEL AMPAY CON EL CHORRI

Los urracos se comunicaron con la mujer del ampay, de nombre Brenda Saldaña, y le consultaron sobre las imágenes. Ella confirmó que se reunió con Roberto Palacios y reveló que él mismo le escribió un día antes de encontrarse en el hotel,

“Lo conozco desde febrero por amigos en común. Lo conocí en una fiesta de ahí nos seguimos contactando, al principio todo era amical, tema de amigos o reuniones en grupo. La verdad no hablamos hace mucho tiempo pero él inició la conversación, me escribió ayer”, acotó.

Asimismo, confirmó que habían ‘quedado’ en ir a un hotel. “No te puedo decir que normal que esté casado pero qué te puedo decir, si hay imágenes, qué te puedo decir. Exactamente no sé si sigue con ella, yo no he hablado con él de ese tema, tampoco le he preguntado, sucedió y ya, sucedió el poder juntarnos un rato y ya”, indicó Brenda Saldaña para el programa de Magaly Medina.

