Chris Soifer, afectada por las críticas sobre su peso, se realizó manga gástrica: "Estaba en un estado pre diabético"

Chris Soifer, hermana de Michelle Soifer, se sometió a la operación de manga gástrica para bajar los 20 kilos de exceso que tiene y así combatir la obesidad que puede causarle problemas en la salud.



En el programa de 'Magaly Tv. La firme', Chris Soifer indicó que se sorprendió cuando detectaron que estaba en estado "pre diabético, estaba en obesidad 1".



"Hace tres días me realicé la operación de manga gástrica. Es un tema de salud, tengo 23 años, soy joven", dijo la hermana de Michelle Soifer.



Para Chris Soifer las críticas que recibió en redes sociales por su obesidad le afectaron, pues "no eran bonitos". "Llegaron a criticar tanto a una persona por su estado físico, no era porque yo comía mucho, sino que la obesidad es una enfermedad", agregó la hermana de Michelle Soifer.



El doctor Raúl Layme, quien le hizo el procedimiento a Chris Soifer, explicó que redujeron el tamaño del estomago de la 'excombatiente': "El paciente pierde peso porque se reduce el estómago y porque le quitamos el 90% del apetito", sostuvo.



El galeno agregó que la reducción de peso de Chris Soifer será en un tiempo corto porque no tiene un exceso de peso considerable, pero debe mantener una dieta estricta.

En el primer mes, Chris Soifer tiene una dieta líquida, para el segundo mes debe consumir comidas licuadas con alimentos saludables, además de acompañarlo con ejercicios diarios de por vida.