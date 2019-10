Chris Soifer apoya a Christian Cueva con demanda a su ex Jeicy Pérez por decir que fueron amantes

Chris Soifer respaldó la decisión del futbolista Christian Cueva , quien aseguró que demandaría al dominicano Jeyci Pérez por asegurar que fueron ‘amantes’.

“Si Jeyci tiene que asumir alguna responsabilidad, que las asuma. No es que hablas y después te lavas las manos como Pilatos. Así que cualquier cosa que él tenga que aclarar, me imagino que será por la vía legal, y me parece perfecto”, dijo Soifer.

“La verdad que es un tema que se escapa de mis manos, no fui yo quien lo tocó, lo ocasionó Jeyci. Si Christian está pidiendo pruebas, ya es un tema que ellos tienen que arreglar. Yo no quiero ni mencionar a Christian por respeto a su familia, por su tranquilidad, y espero que toda esta situación se calme tanto para él como para mí”, acotó.



(F. López)