"Chris Soifer es una chica plástica y majadera", aseguró Evelyn Vela | ENTREVISTA

“Ella es una chica plástica y majadera, yo soy una mujer empresaria”, afirmó Evelyn Vela, marcando distancia con Chris Soifer, quien hace unos días comentó que Jeyci Pérez le había regalado tres anillos.



“Si le regalaron 3, 5 o 20 anillos, no me interesa. Lo que ella y Jeyci tuvieron en su momento es el pasado, fueron pareja y es normal que se regalen cosas. A mí también me han regalado joyas los padres de mis hijos, pero no estoy saliendo a contarlo. No le he quitado nada, no me metí en su relación, le deseo lo mejor y que encuentre el amor”, contó la ‘Reina del sur’ al anunciar la llegada de Romeo Santos para noviembre.



¿Crees que Chris Soifer busca pelearse contigo?

No deseo pelearme con nadie, menos con ella que es una niña. Yo soy una mujer mayor, una empresaria, que tiene las cosas claras en la vida. No tengo un hueco en el cerebro.



CONOCIÓ A LA SUEGRA



Por otro lado, Jeyci Pérez comentó que conoció telefónicamente a la mamá de Evelyn.



“Me dijo que para cuándo era la boda, ja, ja, ja. Por ahora vamos paso a paso, cada día la conozco más y me encanta. Hace poco me cocinó y tiene su arte culinario, se come rico”, indicó el dominicano.



Además, dijo que no está de acuerdo con cambiarse el ‘look’, como le ha pedido Evelyn.



“Me siento bien así, ella quiere que me corte el cabello, que cambie mi estilo”, agregó.

