Chris Soifer calificó de 'llavero' a Jeyci Pérez ahora que sale con Evelyn Vela | FOTOS

¡Se fue con todo! Chris Soifer aseguró que no siente nada por su expareja Jeyci Pérez y lo calificó de ‘llavero’ ahora que sale con Evelyn Vela.



“Si a ella le gusta tener su llavero o mochila, bien. Casi nunca (Jeyci) ha pisado un box (zona exclusiva de algún local)”, dijo en tono de burla la hermana menor de Michelle.



Por otro lado, indicó que no tiene nada en contra de la relación del dominicano con la ‘Reina del sur’ y no hay ‘rencor’.



“No siento nada por él. Estamos separados hace seis meses. No queda rencor, resentimiento, nada”, sostuvo.



Sin embargo, lamentó que Evelyn Vela haya dejado entrever que es ‘mantenida’.



“No conozco a Evelyn Vela, no me importa. Lo que me causó risa es que diga que soy mantenida. Evelyn, si quieres ser sarcástica... no te sale. Nunca me he referido a ella, en ningún sentido. Siempre he dicho que de ella no tengo por qué hablar, pues no la conozco”, sostuvo Chris Soifer.



Finalmente, le pidió al dominicano que no se refiere a ella, porque lo puede ‘destruir’.



“Solo te voy a dejar las cosas claras, no te refieras a mí. Te lo digo con toda la sinceridad, si quieres trabajar, hazlo realizando tus shows. La verdad estoy bien cansada”,