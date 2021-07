Chris Soifer se entera EN VIVO que su novio aún ve a su ex y reacciona así

AMIGA DATE CUENTA. Chris Soifer, la menor de las hermanas Soifer, hace varios meses que disfruta su amor con Alejandro Carpio, tal como lo demuestra en sus redes sociales. Sin embargo, el DJ estaría jugando a ‘doble cachete’ ya que aún estaría viendo a su expareja, Carla Aranda.

Las seguidoras de Amor y Fuego notaron algunas coincidencias en las historias de Instagram de JD Carpio y su ex. Recientemente, ella publicó una foto con el perro del músico y además un video donde se le ve al interior de su auto.

La reportera del programa de Rodrigo González abordó a Chris Soifer y le mostró la evidencia. “No le veo competencia, no es una persona de la que pueda sentir celos. No me despierta ninguna inquietud, estoy tranquila”, dijo la menor de las Soifer.

En ese momento le escribió a su ‘saliente’ y le preguntó por las imágenes. DJ Carpio aseguró que las fotos y videos eran antiguos y ella decidió creerle.

Por su parte, Carla Aranda también fue entrevistada por Amor y Fuego pero se negó a dar explicaciones. En ese sentido aseguró que si Chris Soifer está segura de su relación, no tiene por qué dudar al ver las imágenes.

Reportera de Amor y Fuego le mostró pruebas de Chris Soifer de que su pareja, Alejandro Carpio, aún tiene contacto con su es, Carla Aranda.