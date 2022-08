Chris Soifer dijo que a pesar de que es una mala competidora se divierte mucho en ‘Esto es bacán’ porque todos están ahí por una causa social. Afirma que está soltera, pero nunca sola.

“Me divierto mucho en el programa. No soy muy buena competidora, mi época de reality fue hace muchísimo tiempo. Yo reconozco que no soy muy buena, pero sé que es por una ayuda social, eso hace que sea más divertido, más bonito y por una causa buena”, dijo el solcito.

Se nota que se divierten mucho.

Sí. Lo bueno del programa es que no hay esa rivalidad, sino que todos vamos a divertirnos, sabemos que lo que estamos haciendo es por una familia especial. Entonces, eso hace que a una le den ganas de ir y otra vez entrar en esto de la competencia.

Te vemos cojeando, ¿qué te pasó?

Es que no soy buena con los ejercicios y no sé nada de calentar y esas cosas. Tengo la pierna vendada, es que yo voy a darlo todo.

Diego Chávarri es tu amigo, sabías que lo asaltaron...

No, la verdad que hace mucho tiempo que no sé de él. Sí leí que lo habían asaltado, espero que todo esté bien...

Él contó que persiguió a los ladrones y logró capturar a una chica.

Gracias a Dios no le hicieron nada que es lo más importante y, bueno, sí hay que tener un poco más de responsabilidad y, a veces, no arriesgar la vida por algunas cosas materiales, simplemente las cosas materiales se recuperan.

¿Cómo está tu corazón?

Mi corazón siempre está feliz. Realmente estoy enfocada 100% en el proyecto The Soifer Inc, de hecho estoy enamorada del grupo 23, estoy enamorada de nuestra empresa en la que estamos mis hermanas y mi mamá.

Pero debe haber algún galán a la vista...

No tengo tiempo para estar ahí enamorándome. Ahora estoy soltera, pero nunca sola. Para qué ser fingida, yo soy real, así que no me juzguen si me ven por ahí con alguien

Hablando de otro tema, The Soifer Inc es una empresa familiar.

Así es y 23 es nuestro primer producto, son nuestros bebitos. Realmente nosotras hemos visto absolutamente todo, la canción, el videoclip, el tema de dirigir el videoclip. Estamos 100% involucrados con lo que es 23, ya tenemos 5 canciones más, tenemos un colchón para que el lanzamiento sea espectacular y sigan más canciones. Creo yo que esto ha sido todo un reto para todos nosotros porque estamos aprendiendo, al igual que muchos, todo esto de la industria musical que es totalmente distinto a la televisión.

Están apostando todo por este proyecto...

Nos hemos empapado muchísimo acerca de lo musical. Estamos felices porque sabemos que vamos a entregar un buen producto tanto como Soifer Inc, como con el grupo 23.