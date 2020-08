Chris Soifer, quien regresó a la televisión para la secuencia ‘La cita soñada de La ruta del amor', contó cuánto sufrió por su sobrepeso y los ataques que recibió en redes sociales, aunque eso la hizo sentirse más fuerte para atravesar una de las mejores etapas de su vida.

La hermana de Michelle Soifer indicó, hace unos días, que se encuentra soltera y que sus planes de boda han quedado cancelados, ya que junto a su expareja se dieron cuenta que su relación no iba a prosperar tras convivir varios meses juntos.

“Una cosa es que recién se enteren y otra cosa es cuándo terminé mi romance con Yunko. Tengo un cierto tiempo soltera y me dije: “Oye, vamos a pasarla bien”. Estoy pasando, creo yo, uno de mis mejores momentos con bastante trabajo gracias a Dios”, comentó en una entrevista a La República sobre el ingreso al programa de Latina.

Chris Soifer aseguró que está en la secuencia para “conocer personas, pasarla bien y disfrutar mi soltería”, pero aún no hay indicios para iniciar una nueva relación.

Sobre la cancelación de la boda, la menor de las Soifer dijo que ya “cerré ese círculo” porque ya estaba separada de su expareja hace algún tiempo y agregó que su familia aún lo quiere.

“Él se lleva superbién con mi familia. Mis papás lo quieren mucho. Se ganó el respeto y cariño de ellos porque nos veían con proyección. Yo estaba superenamorada y espero que él también. Mi familia aceptó la relación. Era una decisión nuestra, pero como sabrás la opinión de mis seres queridos me importa mucho. Mi familia aún lo quiere”, comentó.

Chris Soifer también mencionó que los ‘likes’ que intercambió con el empresario árabe Yaqoob Mubarak es porque ella le da ‘me gusta’ a “cualquier persona que me salga en redes”, pero agregó que le parece “lindo” lo que hace el empresario árabe en el Perú.

Asimismo, la exparticipante de ‘Esto es Guerra opinó sobre el acoso y las críticas que recibe una persona por su apariencia en las redes sociales.

“Yo he sido víctima número uno de bullying y lamentablemente hay muchas personas que se fijan en el físico. El 90% de los comentarios (en sus redes), antes de realizarme la operación (manga gástrica) y pesaba 90 kilos, eran de “gorda fea”, “chancha”, “pepa”. Todos mis defectos eran por ser una persona obesa”, mencionó.

Chris Soifer dijo que “estaba enferma porque tenía obesidad, pero hay personas tan crueles que no se ponen a pensar qué hay más allá”, sin embargo, los seguidores en redes sociales creen que por ser un “personaje público” debes ser delgada.

“Yo no quise engordar tanto, era un problema interno que tenía. Muchas personas simplemente se ponen a criticar, a insultar, pero no se ponen a pensar por qué se llegó a ese punto”, indicó.

Finalmente, Chris Soifer mandó un mensaje a las personas que sufren acoso cibernético por su sobrepeso.

“Lo bueno de haber trabajado en televisión me hizo, quizá, fuerte, pero muchas personas no son así. Después del bullying se intentan lastimar para ya no pasar por más problemas. Mi consejo sería que no se preocupen por el que dirán los demás de uno mismo. Imagínate que tan infelices pueden ser esas personas que invierten su tiempo para lastimar a otras”, concluyó.

