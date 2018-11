Christian 'Chiquitito' Yaipén: El heredero de la dinastía del 'Grupo 5' se confiesa | ENTREVISTA | FOTOS

Por: Fernando 'Vocha' Dávila



Hace 19 años, Elmer Yaipén Uypan, fundador de la orquesta, falleció en un accidente, pero su voz no se apagó, se reencarnó en la de su hijo Christian. El talento del menor de la dinastía cumbiambera conquista cada rincón del Perú y hasta los cerros bailan cuando lo escuchan cantar



La Panamericana Norte, cerca del mediodía, poco tránsito. En la unidad móvil se escucha cumbia. Estamos con Christian Yaipén, el heredero de la dinastía del ‘Grupo 5’ y el único que se graduó en Boston, Estados Unidos.



Su paso por las calles provoca gritos de chicas emocionadas, que le cantan sus propias canciones. Un 9 de noviembre de 1999, su padre Elmer Yaipén Uypan falleció en un accidente y el ‘Chiquitito’ de la familia apenas tenía 5 años. Hoy se ha convertido en el rostro, la voz y el líder de un ritmo que siempre atrapa y hace delirar a los corazones.

¿Canción para conquistar a la primera chica?

Motor y motivo.



¿Le cantabas en el salón?

Al oído.



¿Funcionó?

Cayó en una.



Con esa voz ya ni afanar, hermano...

Saber cantar y tocar la guitarra ayuda un montón.



¿Tema que entonabas ante tu primera decepción amorosa?

‘Qué pena’. En esos tiempos, pensabas que no volverías a amar nunca más.



¿Las fans qué te dicen?

Uno siente la tentación...



¿Y qué te frena?

Los 45 años de trayectoria del ‘Grupo 5’. No voy a ser yo quien traiga abajo la imagen.



¿Cuántas muchachas te agregan por día al Facebook?

Hace un año he creado mi fanpage y ya superé los 180 mil seguidores.



¿Qué te ponen?

De todo, pero hay que saber comprender.



¿Ron o ‘chelas’?

Cuando toca beber, lo que haya, aunque en casa somos de cerveza.



¿La última vez que te castigaste?

El 1 de julio, cumpleaños de mi mamita.



En casa, ¿cuál es tu chapa?

‘Bebe’ y ya me da vergüenza ja, ja, ja.



¿Bailas?

Muy bien. De chibolo me creía salserín.

¿Eres solo cumbiambero?

De chico, el grupo ensayaba en mi segundo piso y allí he mamado pura cumbia.



¿Juegas fútbol?

Jugaba. Era tan malo que decidí dejar de practicarlo.



¿Hincha de?

Solo de la selección y te cuento algo...



Adelante...

Para el partido con Colombia compré dos entradas para ir con un amigo y estando listos para entrar al estadio, se me habían caído del bolsillo.



¿Dónde lo viste?

En una pantalla gigante que pusieron en el Sheraton.



Todos los Yaipen son gorditos, ¿cómo mantienes el físico?

Debe ser por mi edad y porque canto y bailo 5 horas por show.



Pensé que ibas al gym.

Estaba yendo, pero el instructor me dijo: Si tienes tanto desgaste en el escenario, mejor no vengas y dale descanso a tu cuerpo.



¿Manías antes de ingresar a cantar?

Un día mi hermano Andy me colocó una estampita de Jesús Nazareno Cautivo en el bolsillo del saco y sé que está allí.



¿Vanidoso para vestir?

El grupo me hace usar traje. Imagínate que la gente me vea en la tarde en short y en la noche en terno.



¿Cuántos pares de zapatos?

Sumando todo ya llego a 12.



¿Demoras mucho en comprar ropa?

A lo mujer. Para escoger un pantalón, no menos de dos horas.



¿Y vas a Gamarra?

Ni bien llegué de Boston, traje unos ternos que me los copiaron igualitos. De esos diseños viste el grupo.



¿Buen diente?

Sí.



¿Plato preferido?

El arroz con pollo preparado por mi mamá.

¿Un piropo que te gritan las chicas?

En la calle dicen cosas lindas. En los conciertos arrojan su ropa interior.



¿A quien de tus hermanos se le ‘prendió el foquito’ para estudies música en Berklee?

Mi papá tenía programado ese viaje para ‘Chico’ (Elmer), pero falleció y mi hermano decidió que vaya por él y se cumpla el sueño de mi viejo.



¿Viajaste sabiendo cocinar?

No, pero aprendí gracias a mi hermana, que por videollamada me enseñó.



¿Tema preferido para hacer el amor?

Ninguno. Eso desconcentra.



Gracias por tanta sinceridad...

A ustedes por una conversación tan entretenida.



Por lo vivido en toda una mañana y parte de la tarde con el heredero del ‘Grupo 5’, me animo a decir que sigue la filosofía del español José Ortega y Gasset, quien aseguró: ‘Camina lento, no te apresures; que a donde tienes que llegar, es a ti mismo’.

LOS DATAZOS



El canal de YouTube del ‘Grupo 5’ tiene más de 457 mil seguidores y su tema ‘Cambio mi corazón’ suma 41 millones de descargas



En la Universidad le pidieron hacer un trabajo, llegó a Lima y grabó un video con el ‘Grupo 5’. Lo presentó y tuvo la más alta nota.



La periodista Fernanda Kanno y el cantautor Gian Marco llegaron a su casa, su mamá cocinó y dejaron los platos limpios.