Christian Cueva fue abordado por cámaras de Magaly Medina y pidió 'respeto' pero 'Urraca' lo destruyó

¡Se molestó! Apenas pisó suelo peruano, Christian Cueva fue abordado por las cámaras de Magaly TeVe y tuvo una reacción de incomodidad. El jugador regresó a nuestro país y no precisamente en su mejor momento tras haberse vuelto en escándalos de indisciplina.



Christian Cueva llegó a Lima y lo hizo de manera sorpresiva, luego que su equipo, el Santos, anunciara sus separación definitiva por todo el 2019. El volante, aparentemente, habría regresado para solucionar un nuevo problema familiar.



Magaly Medina consiguió imágenes de Christian Cueva al interior del aeropuerto, donde, al notar que estaba siendo grabado, reaccionó incómodo pidiendo respeto.

"¿No me puedes respetar? Por favor", dijo Christian Cueva, con cara de pocos amigos, cuando uno de los urracos de Magaly Medina lo interrogó por su difícil situación en el fútbol brasileño.

Al respecto, la Urraca lo cuestionó duramente por su reacción. "Qué te vamos a respetar, pedazo de indisciplinado. El respeto se lo damos a quien se lo gana. Te acaban de sacar de tu equipo, no estás ni en la selección", dijo Magaly Medina sobre Christian Cueva.

'Aladino' ya no jugará hasta el próximo año, según Paulo Autuori, director deportivo del Sao Paulo. "Tiene muchos problemas, no asistió al entrenamiento el sábado. Ya no juega en Santos hasta el próximo año", dijo el técnico.