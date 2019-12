¡FUERTE ACUSACIÓN! Alexandra Méndez, conocida popularmente como ‘La Chama’, visitó el programa de Magaly Medina para revelar más detalles de lo que fue su cruce de palabras con Christian Cueva, a quién acusó de acosarla vía redes sociales.

Alexandra Méndez no solo señaló que Christian Cueva le pidió ‘una oportunidad’ para salir con ella, pese a que tenía esposa, si no también, que el jugador habría sobornado a un policía pues se encontraba manejando en estado de ebriedad.

“Él (Christian Cueva) le contó a ella (su esposa) que, saliendo del restaurante, cuando ya todos nos íbamos, él nos jaló a todos. Nos paró la policía, ya era tarde. Y él como había tomado en el restaurante y para no soplar (por el alcoholímetro), le dio dinero al policía. No tenía dinero nadie, en efectivo, y yo tenía como que 20 soles para mi taxi (...) y 100 dólares (…) Luego, él me dijo que le preste los 100 dólares y se los di”, contó La Chama.

“Eso es delito”, dijo Magaly Medina al reaccionar muy sorprendida por la revelación que hizo sobre Christian Cueva y su supuesto hecho de coima con un agente de la Policía.

Alexandra Méndez señaló, además, que Christian Cueva le dijo a su esposa que la única relación que tenía con la venezolana era para pagarle los 100 dólares que le prestó.

Alexandra Méndez sobre Christian Cueva